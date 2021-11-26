ЛЕВКАДИЯ (др.-греч. Λευκάς, Λευκαδία)

Остров, ранее полуостров, у берегов Акарнании.

Площадь Левкадии 325 кв. км, высшая точка – 1158 м. Остров получил свое название от белых известняковых скал на западном побережье; Страбон рассказывает, что подозреваемых преступников сбрасывали с обрыва мыса Левкатас на юго-западе острова (высота 610 м), и если они выживали после этого испытания, их спасали на лодках; оттуда же бросилась в море Сапфо .

Следы обитания человека восходят к неолиту, в микенский период Левкадия находится на краю греческого мира; она отождествляется с гомеровским Дулихием, а не Итакой , как полагал Дерпфельд. Левкадия была заселена телебоями и лелегами, к которым ок. 640-620 г. до н.э. присоединились коринфские и, возможно, керкирские колонисты, основавшие города Левкада и перекопавшие перешеек, соединявший с материком (с тех пор в античных источниках Левкадию называют то островом, то полуостровом).

Во время Греко-персидских войн Левкадия выступала на стороне антиперсидской коалиции и принимала участие в битвах при Саламине и Платеях. Во время Пелопонесской войны она была верной союзницей Коринфа. В 343 г. до н.э. остров в союзе с Афинами сражался против македонян, был захвачен Филиппом II , затем перешла под власть эллинистических правителей (Кассандра, Агафокла, Пирра). В 250 г. до н.э. Левкадия возглавляет федеративный Акарнанский союз. Римляне захватили остров в 197 г. до н.э., а в 167 г. до н.э. он был отделен от остальной Акарнании и стал свободным городом.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев