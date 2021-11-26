ЛЕОНИД I (др.-греч. Λεώνιδας, лат. Leonidas)

Спартанский царь из династии Агиадов .

Родился в 20-х гг. VI в. до н.э. Сын царя Анаксандрида и его первой жены. Брат Дориея и Клеомброта. Был женат на Горго, дочери своего сводного брата Клеомена I , и имел от нее сына Плистарха (Her., V, 41; 48; VII, 205; IX, 10). После смерти Клеомена I, около 487 г. до н.э. стал царем.

В 480 г. руководил союзными войсками и направился с ними к Ферпомилам, чтобы в этом узком ущелье, разделяющем северную и среднюю Грецию, организовать оборону. С собой из Спарты Леонид взял небольшой отряд, состоящий из трехсот граждан, которые уже имели детей (VII, 205). Когда персы у Фермопил сумели зайти грекам в тыл, Леонид принял решение сражаться, хотя и понимал, что никто из спартанцев в этом бою не останется в живых. Остальные союзники за редким исключением ушли. Причем Леонид не только не препятствовал их уходу, но наоборот сам «отослал союзников, чтобы спасти их от гибели» (VII, 219–220). Кульминацией сражения стала борьба за тело Леонида, которое оставшиеся в живых спартанцы сумели отбить у персов (VII, 225). Но, в конце концов, пали все триста спартанцев и семьсот сражавшихся вместе с ними феспийцев.

Леонида, как и остальных погибших, похоронили тут же. На постаменте надгробного памятника Леониду была выбита эпитафия Симонида (Simonid. аp. Anthol. Pal. VII, 344 = fr. 110 Bergk). Само надгробие представляло собой фигуру Льва (по-гречески Леонид означает лев). На месте битвы, на холме, и сегодня стоит этот памятник. Вскоре после гибели Леонида прервался и его род. Его единственный сын Плистарх родился в 480 г. до н.э., а умер около 459 г. до н.э. (Diod., XIII, 75; Paus., III, 5, 1). Останки Леонида 40 лет спустя были перенесены из Фермопил в Спарту (Her., III, 14, 1). В честь Леонида у его надгробного памятника справлялись ежегодные празднества (Her., VII, 205–239; Paus., III, 14, 1).

Почти всем нашим сведениям о Леониде мы обязаны Геродоту . Для «отца истории» Леонид – один из главных героев Греко-персидских войн. Геродот отзывается о нем как о полководце, «особенно достойном восхищения», и перечисляет поименно всех его предков вплоть до Геракла (VII, 204). Уже в древности подвиг Леонида воспринимался как непревзойденный образец воинской доблести и патриотизма. Сам Леонид и триста его воинов во многом благодаря рассказу Геродота и для своих современников и для потомков стали знаковыми фигурами.

Исторические источники :

Геродот. История в девяти книгах (Herodotus, VII, 204–239).

Иллюстрации :

Бюст царя Леонида. Археологический музей Спарты.

Памятник Леониду в Фермопилах