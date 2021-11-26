ЛАВРИОН, рудники (др.-греч. Λαύρειον, Λαύριον)

Месторождение свинцово-цинково-серебряных руд, находившееся в Лаврионе в южной Аттике, примерно в 7 км от мыса Суний и ок. 50 км от Афин.

Разработка рудников началась еще в раннем бронзовом веке (III тыс. до н.э.), как показывает изотопный анализ изделий из свинца той эпохи. Наиболее активные разработки серебряных руд происходили со второй половины VI в. до н.э. Глубина некоторых древних шахт (их около 200) достигает 120 м; проходка велась с помощью железных кирок и клиньев; по лестницам руду доставляли на поверхность в кожаных мешках. Промывка руды шла на специальных каменных столах (некоторые из них сохранились поныне), дождевая вода для этих целей собиралась в специальные резервуары. В 483 г. до н.э. по предложению Фемистокла доходы (100 талантов), полученные афинской казной от добычи серебра в Лаврионе, были направлены на строительство флота – 200 триер , благодаря чему Афины через некоторое время стали обладать самым большим флотом в Элладе и превратились в могущественную морскую державу. Серебро шло также на изготовление афинских монет – «сов»: драхмы , дидрахмы и тетрадрахмы.

В V – IV вв., когда разрабатывались наиболее богатые жилы, добывалось ежегодно несколько тысяч тон свинца и примерно 10 тонн серебра. На рудниках работало от 20 тысяч и более рабов, при этом частные лица сдавали государству своих рабов в аренду (как например, Никий). Условия работы были крайне тяжелыми, соответственно смертность – высокая. Во время Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой и их союзниками после того, как спартанцы захватили в Аттике Декелею, 20 тысяч невольников из Лавриона в течение несколько лет перебегали на сторону последних – с 413 по 404 гг. до н.э.

В основном рудники были выработаны уже к I в. до н.э., окончательное же прекращение добычи связано было с рабским восстанием в конце II в. до н.э., однако и в римское время и во времена Византии предпринимались попытки возобновить разработки. В нач. 70-х гг. XIX в. вновь стали добывать свинец, цинк и серебро, в том числе из античных шлаков; работы велись немецкими, французскими, греческими компаниями вплоть до 1977 г.

Иллюстрации :

Промывочный стол в Лаврионе.

Рабы в шахтах Лавриона. Изображение на терракоте, V в. до н.э.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева