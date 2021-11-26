ЛАВРИОН

Лаврио́н — горная область на юго-востоке Аттики , к северу от мыса Суний. Здесь в древности находились месторождения серебряных руд, которые вывозили на Крит и в Египет еще в Микенскую эпоху. В VI в. до н. э. при Писистрате началась систематическая разработка рудников, благодаря чему государство ежегодно получало 100 талантов. В 483 до н. э. по предложению Фемистокла на доходы от рудников были построены 200 триер, что положило начало превращению Афин в могущественную морскую державу. Рудники являлись собственностью государства, которое часть их сдавало в аренду частным лицам в краткосрочную (обычно на три года) аренду. В классическое время на рудниках Л. работали более 20 тыс. рабов, многих из которых государству сдавали внаем частные лица. Из-за тяжелых условий труда рабы бежали (массовое бегство к спартанцам в период Декелейской войны ) и даже восставали (занятие рабами рудников в 103 до н. э.). К I в. до н. э. рудники были выработаны и постепенно заброшены. В конце XX в. здесь вновь начались работы, но уже по добыче свинца, марганца и кадмия.

Лит. : Boeckh A . Über der Silberminen von Laurion. Berlin, 1818; Hopper R. The Laurion Mines: A Reconsideration // Annual of the British School at Athens. Vol. 63 (Nov. 1968). P. 293—326; Lauffer S. Die Bergwerkssklaven von Laureion. Stuttgart, 1979.