ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ (500 ‒ 449 г. до н.э.)

Войны между Персидской державой и отстаивающими свою независимость древнегреческими полисами в первой половине V в. до н.э.

В середине – второй половине VI в. до н.э. в результате завоеваний персидских царей, начиная с Кира II , основателя державы Ахеменидов, греческие города побережья Малой Азии и ряд островов оказались под прямым или опосредованным (через проперсидских тиранов) контролем персов. Ионийские полисы были недовольны как навязанными тиранами и необходимостью платить подать в персидскую казну, так и нарушением традиционных торговых связей и тем, что персы поддерживали давних конкурентов греков в этом регионе – финикийцев. Некоторые тираны (как тиран Милета Аристагор, инициатор восстания) были не в восторге от того, что их персидские кураторы могли в любой момент сместить или покарать своих ставленников. Греки материковой Греции и островов Эгеиды не могли не испытывать беспокойства по причине установления персидского контроля над Геллеспонтом (во время скифского похода персидского царя Дария I в 514 г. до н.э.) и ущерба, который терпела торговля из-за захвата персами Малой Азии, а также таких важных островов, как Хиос и Самос. С провозглашения в Милете исономии и изгнания из ионийских полисов проперсидских тиранов в 500 г. до н.э. началось Ионийское восстание.

Попытка восставших заручиться поддержкой других греков увенчалась более чем скромными успехами: 20 кораблей послали Афины и 5 эвбейская Эретрия. Наиболее громкая победа – захват восставшими и сожжение столицы лидийской сатрапии Сард (498 г. до н.э.). В 494 г. до н.э. ионийский флот потерпел поражение в морском сражении у о-ва Лада (чему в немалой степени способствовало случившееся в начале бегство с поля боя самосских кораблей), после чего судьба Милета была предрешена: главный город Ионии был захвачен, разрушен, мужское население было в основном перебито, остальные проданы в рабство. К лету 493 г. до н.э. были покорены все греческие города на азиатском побережье к югу от Геллеспонта.

Помощь, пусть и весьма скромная, которую оказали Афины ионийцам, стала поводом для вмешательства Дария в дела Балканской Греции. Первая проба сил – поход зятя Дария, Мардония, в 492 г. до н.э. оказался неудачным: у афонского мыса флот попал в бурю, и значительная часть кораблей погибла. В следующем году Дарий отправляет в греческие полисы послов с требованием «земли и воды»: многие (часть островов, полисы Фессалии, Беотии и т.д.) выразили покорность, однако в Афинах и Спарте царские посланники были убиты.

В 490 г. была снаряжена новая экспедиция под командованием Датиса и Артаферна. По пути к берегам Эллады персы захватили и сожгли Наксос (за доблестное сопротивление, оказанное за 10 лет до этого), та же участь постигла Эретрию на Эвбее . Персы высаживаются на побережье Аттики, в Марафонском заливе. Экклесия принимает решение отправить афинское ополчение к Марафону, одновременно гонец был отправлен в Спарту с просьбой о помощи: как оказалось, спартанцы справляли религиозный праздник и отправиться в поход могли только через несколько дней – после полнолуния. Тысячу гоплитов прислала Платея – небольшой беотийский город на границе Аттики и Беотии. Часть стратегов предлагали подождать спартанцев, другие во главе с Мильтиадом (бывший тиран Херсонеса фракийского, хорошо знакомый с тактикой персов) были за немедленное сражение. Эта точка зрения победила, и сначала Аристид, потом ряд других стратегов уступили дни своего командования Мильтиаду, который фактически стал главнокомандующим афинского войска. Битва при Марафоне (12 сентября 490 г. до н.э.) окончилась убедительной победой греков, потерявших 192 человека против 6400 персов (Hdt. VI, 17). Загадкой, вызывающей дискуссию в историографии, является пассивность или отсутствие в день битвы персидской конницы. Уцелевшая часть персидского войска села на корабли и направилась к Афинам; Мильтиад, догадавшись о персидском замысле, форсированным маршем привел ополчение в город, упредив Артаферна. Значение Марафонской победы – прежде всего, морально-политическое: Афины показали, что персов можно побеждать, несмотря на их численное превосходство.

Персы готовились к реваншу, но из-за внутриполитических обстоятельств (смерть Дария, восстания в сатрапиях) новый большой поход откладывался, однако с 483 г. до н.э. новый персидский царь Ксеркс начинает планомерную его подготовку. Персы приступают к рытью канала через перешеек Афонского полуострова. В свою очередь, афиняне принимают предложение Фемистокла : доходы (100 талантов), полученные афинской казной от добычи серебра в Лаврионе , были направлены на строительство флота – 200 (или сначала 100) военных кораблей. Критиковавший морскую программу Фемистокла Аристид был подвергнут остракизму и отправлен в изгнание (482 г. до н.э.).

В 481 г. посланцы нескольких десятков полисов, решивших противостоять персам, собираются в Коринфе и заключают между собой антиперсидский союз, предусматривающий прекращение межполисных войн; командование на суше и на море передается спартанцам. Ксеркс сосредотачивает в Малой Азии огромные силы: Геродот называет 46 наций, участвующих в этом походе, а общую численность войска определяет в 2641610 человек, с обозом – 5283220 (Hdt. VII, 61-99; 185-186). Эти фантастические цифры отвергнуты современными исследователями (прокормить такую армию было невозможно – ресурсов не хватило бы), которые оперируют гораздо более скромными цифрами – в основном от 200 тыс. до 700 тыс. Сложнее – с флотом: Геродот дает цифру 1207 триер, не считая транспортных судов (Hdt. VII, 184); эту же цифру называет в «Персах» Эсхил , участник Саламинского сражения (ст. 338-345) – ряд ученых считают эти данные достоверными, другие – нет. Весной 480 г. до н.э. огромное воинство Ксеркса переправляется через понтонный мост с азиатского берега Геллеспонта на европейский – начинается самый известный этап греко-персидских войн, поход Ксеркса.

Беспрепятственно пройдя Фессалию, персы подходят к Фермопилам, однако проход в Среднюю Грецию был занят объединенным эллинским отрядом под командованием спартанского царя Леонида (примерная численность – около 7 тыс.). Два дня греки держали оборону, противостоя атакам в десятки (а, может, и сотни) раз превосходящего противника – Ксеркс вынужден был кинуть в бой даже «бессмертных», но на третий день персы, которых по горной тропе провел местный житель по имени Эфиальт, зашли в тыл отряду Леонида. Спартанский царь, узнав об этом обходе от разведчиков, распустил союзников, с ним осталось по разным подсчетам от 500 (цифра Диодора – XI, 9,2) до 2000 человек, включая 300 спартиатов. Спартиаты и их союзники феспийцы все погибли (за исключением отосланного в качестве гонца Аристодема), а фиванцы (Геродот утверждает, что Леонид удерживал их как заложников) сдались (Hdt. VII, 222-232). Одновременно с Фермопильским сражением происходила морская битва при мысе Артемисий: греки во главе с Фемистоклом успешно атаковали персидские корабли, но получив известие о падении Фермопил, отплыли к Саламину.

Армия Ксеркса направлялась к Аттике. Фемистокл смог убедить граждан, что оракул, данный афинянам дельфийской пифией, смысл которого в том, что «деревянные стены» станут спасением, имеет в виду афинские корабли, на которые должны сесть все способные носить оружие мужчины, отправив женщин, стариков и детей в безопасное место (Hdt. VII, 140-143). Лидер Афинского государства полагал, что греки должны сразиться с персами у Саламина, однако спартанцы и их пелопоннесские союзники настроены были плыть к Истму и укреплять этот рубеж (Hdt. VIII, 49). Благодаря хитрости Фемистокла (подробно – см. Hdt. VIII, 75-76) греки вынуждены были принять бой у Саламина, закончившийся их блестящей победой.

Ксеркс покидает Грецию с частью войска, и кампанию в следующем, 479 г. до н.э., ведет его военачальник Мардония. Решающая битва на суше произошла при Платеях (на территории Беотии); объединенным эллинским войском командовал спартанец Павсаний. Персидская пехота явно уступала греческим гоплитам, к тому же погиб Мардоний, после чего персидское войско пустилось в бегство. День победы при Платеях совпал с морским сражением при Микале, в котором греки также одержали победу (Hdt. IX, 100), после чего греческие города Ионии стали отпадать от Персидской державы. В 478 г. до н.э. была создана Делосская симмахия, и руководство военными действиями, которые шли теперь в основном на море и прибрежной территории, перешло к афинянам. В 469 г. до н.э. убедительную победу в битве при реке Эвримедонте (Памфилия) одержал афинский военачальник Кимон; в 450 г. он возглавил экспедицию Делосского союза против Кипра, во время которой умер, а возвращавшийся с Кипра афинский флот одержал две победы – на море и на суше (Thuc., I, 112).

Греко-персидские войны закончились; был заключен Каллиев мир, названный так по имени афинского посланника Каллия. Относительно этого мира в историографии нет единого мнения и по поводу его датировки (чаще всего – 449 г. до н.э., другое мнение – сразу после битвы при Эвримедонте), и по поводу самого факта его заключения, и по поводу количества и формы мирных соглашений. Существует точка зрения (впрочем, едва ли справедливая), что эта афинская фальсификация. По Диодору (XII, 4) условия мирного договора были следующими: греческие города Малой Азии получили независимость от персов (право «жить по своим законам»); фактически были установлены зоны влияния – персы не могли плавать западнее Фазелиса (южный берег Малой Азии) и Кианейских скал (у Византия, две скалы у входа в Понт Эвксинский), по суше – подходить к Эгеиде на расстоянии одного дня пути всадника или трех дней пешего, а афиняне соответственно не могли посылать свои войска в те земли, которые управляются персидским царем.

Победа греков в греко-персидских войнах, а по сути, античной цивилизации – над крупнейшей восточной державой – имела далеко идущие всемирно-исторические последствия: греки отстояли право самостоятельного развития, античный полис как форма государственной жизни в каком-то смысле стал парадигмальным путем развития для народов Средиземноморья. Для Геродота и других античных авторов это была победа греческой свободы над восточным деспотизмом. Та активная роль, которую сыграли Афины в ходе войны, обусловила рост политического влияния этого полиса, превратившегося в крупнейшую морскую силу и претендовавшего наряду со Спартой на роль гегемона в Элладе.

Исторические источники:

Геродот. История. V-IX;

Фукидид. История. I;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Фемистокл. Аристид. Кимон;

Диодор Сицилийский. Кн. XI-XII.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева