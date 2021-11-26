ФАСОС (др.-греч. Θάσος)

Остров на севере Эгейского моря, отделенный от побережья Фракии проливом Тасос.

В древности Фасос был богат корабельной древесиной, месторождениями крупнозернистого белого мрамора, здесь также добывали золото, серебро, медь и свинец. Для добычи металлов и мрамора фасосцы выводили колонии в близлежащие районы Фракии, так в VI в. до н.э. был основан город Криниды, у подножия горы Пангей, где фасосцами разрабатывались золотые рудники. В 356 г. до н.э. Криниды были завоеваны Филиппом II, перестроенные и расширенные по его приказу, они получили новое имя – Филиппы. Согласно Геродоту, вследствие успешной добычи полезных ископаемых и торговле, годовой доход Фасоса составлял 200-300 талантов, что делало его одним из самых процветающих государств в регионе. Фасосцы не решились оказать сопротивление персам во время Греко-Персидских войн, и по приказанию Мардония срыли оборонительные стены и выдали персам флот (492 г. до н.э.).

После освобождения от персидского владычества (492-478 г. до н.э.), фасосцы вступили в Делосскую симмахию, однако, из-за споров с Афинами относительно рынков сбыта на Востоке в 60-х годах V в. до н.э., Фасос вышел из морского союза. В конце Пелопонесской войны Фасос попал под господство Спарты, а с 340 по 196 г. до н.э. находился под властью Македонии. После битвы при Киноскефалах в 197 г. до н.э. Фасос был провозглашен римлянами независимым, были восстановлены его торговые права и привилегии, благодаря которым значительно увеличилось производство и экспорт фасосского вина, о чем свидетельствует ареал распространения и количество фассосских клейменных амфор. Родом с Фасоса был живописец Полигнот, работавший в Афинах с 463 г. до н.э., автор картины «Марафонская битва» в афинской Стое.

Автор статьи: Е.Н. Дмитриева