РУБИКОН (лат. Rubico)
Река на Апенинском полуострове, впадающая в Адриатическое море и отделявшая Италию от Цизальпинской Галлии.
Река стала известна после того, как ее перешел Юлий Цезарь. По закону проконсул имел право возглавлять войско только за пределами Италии, но Цезарь был предупрежден своими сторонниками о готовящемся заговоре против него. В конце 50 г. до н.э. сенат приказал Цезарю распустить войско и явиться в Рим. Армия сохраняла верность своему вождю, который платил жалование и раздавал награды солдатам, только легат Цезаря Тит Лабиен отказался принять сторону своего полководца. 10 января 49 г. до н.э. Цезарь подошел к Рубикону, долго колебался, но все же перешел его с войском, что стало началом гражданской войны. По легенде, при этом он произнес слова «Жребий брошен» (alea jacta est). Император Август реорганизовал административное деление Италии и включил в нее ранее не принадлежавшие ей земли, после чего Рубикон перестал быть границей между областями. В последующее время равнина между Римини и Равенной много раз затоплялась, постепенно она покрылась плотинами и каналами, и название «Рубикон» исчезло с карты. В настоящее время он отождествлен с рекой Фьюмичино, пересекающей город Савиньяно-ди-Романья (ныне Савиньяно-суль-Рубиконе).
Автор статьи: А.Д. Пантелеев