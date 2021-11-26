РУБИКОН (лат. Rubico)

Река на Апенинском полуострове, впадающая в Адриатическое море и отделявшая Италию от Цизальпинской Галлии .

Река стала известна после того, как ее перешел Юлий Цезарь. По закону проконсул имел право возглавлять войско только за пределами Италии, но Цезарь был предупрежден своими сторонниками о готовящемся заговоре против него. В конце 50 г. до н.э. сенат приказал Цезарю распустить войско и явиться в Рим. Армия сохраняла верность своему вождю, который платил жалование и раздавал награды солдатам, только легат Цезаря Тит Лабиен отказался принять сторону своего полководца. 10 января 49 г. до н.э. Цезарь подошел к Рубикону, долго колебался, но все же перешел его с войском, что стало началом гражданской войны. По легенде, при этом он произнес слова «Жребий брошен» (alea jacta est). Император Август реорганизовал административное деление Италии и включил в нее ранее не принадлежавшие ей земли, после чего Рубикон перестал быть границей между областями. В последующее время равнина между Римини и Равенной много раз затоплялась, постепенно она покрылась плотинами и каналами, и название «Рубикон» исчезло с карты. В настоящее время он отождествлен с рекой Фьюмичино, пересекающей город Савиньяно-ди-Романья (ныне Савиньяно-суль-Рубиконе).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев