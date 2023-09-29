Проскри́пции

Проскри́пции ( лат. proscriptio) — первоначально списки имущества должников, выставленного на продажу. В эпоху гражданских вой­н П. — списки лиц, которых позволялось убить без суда, исполнители в награду получали часть имущества убитых. Первые П. объявил Сулла после взятия Рима (ноябрь 82 — июнь 81 до н. э.). Их главной целью, вероятно, было обогащение сулланской верхушки. В источниках говорится о 4700 погибших, однако точность этой цифры спорна. Дети и внуки проскриптов лишались политических прав (им вернул их Цезарь в 49 до н. э.).

Вторые П. начались в декабре 43 до н. э. после победы Антония , Октавиана и Лепида (так называемый второй триумвират ). Они носили куда более масштабный характер, чем сулланские (сообщается о гибели около 300 сенаторов и 2000 всадников). Самая известная жертва вторых П. — Цицерон . Слово «П.» стало нарицательным для обозначения репрессий.

Лит. : Hinard F. Les proscriptions de la Rome républicaine. Rome, 1985. А. В. Короленков .