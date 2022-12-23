МАРИЙ ГАЙ

Марий Гай ( лат. Gaius Marius) (ок. 157 до н. э., Арпин — 13 или 17.01.86 до н. э., Рим) — римский военачальник и политический деятель. Родился во всаднической семье. Службу начал во время Нумантинской войны в штабе Сципиона Эмилиана. В 119 до н. э. — плебейский трибун, в 115 до н. э.— претор, в 114 до н. э.— наместник Дальней Испании, успешно воевал с лузитанами. В 109—108 до н. э. — легат Метелла Нумидийского в Югуртинской войне. В 107 до н. э. стал консулом. Фактически отменил имущественный ценз при наборе в армию, что позднее было сочтено важнейшим элементом военной реформы М. Г., целостность и масштабы которой явно преувеличены. Разгромил Югурту и его тестя царя Мавретании Бокха, в 105 до н. э. выдавшего Югурту М. Г. В условиях войны с кимврами и тевтонами он, «новый человек», в 104—100 до н. э. избирался консулом 5 раз подряд. В 102 до н. э. разбил тевтонов при Аквах Секстиевых, 30 июля 101 до н. э. — кимвров при Верцеллах. Заключил союз с Л. Сатурнином, который в 103 до н. э. провел закон о наделении землей ветеранов М. Г. в Африке, в 100 до н. э. — и в других провинциях. В 100 до н. э. М. Г. поддержал врагов Сатурнина и возглавил расправу над ним. В 90 до н. э. успешно командовал на юге Италии в ходе Союзнической войны . В 88 до н. э. в союзе с П. Сульпицием добился передачи ему командования в Азии против Митридата VI, что привело к гражданской войне. После захвата Рима Суллой бежал в Африку, в 87 до н. э. вернулся и принял участие во взятии Рима вместе с Цинной. Велел казнить нескольких видных сенаторов, что создало ему резко отрицательную репутацию в античной традиции. Умер, видимо, от пневмонии. Его останки Сулла в 82 до н. э. велел выбросить в Тибр.

Лит. : Carney T. F . A Biography of Ma­rius. Assen, 1961; Asserini A . Studi su Caio Mario. Milano 1971; Evans R. J . Gaius Marius: A Political Biography. Pretoria, 1994. А. В. Короленков.