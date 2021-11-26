ГРАКХИ

ГРАКХИ (Gracchi), в Древ­нем Ри­ме знаменитая ветвь (семья) знатного пле­бей­ско­го рода Семпрониев.

Наибольшую известность получили: Тиберий Семпроний Гракх, консул (238 до нашей эры), прославившийся победами в Лигурии и Сардинии. Будучи плебейским эдилом в 246 году, участвовал в строительстве храма Свободы на Авентине; Тиберий Семпроний Гракх, сын предыдущего, консул (215 и 213 до нашей эры), курульный эдил (216), активный участник 2-й Пунической войны. В 214 году одержал победу над карфагенянами во главе с Ганноном при Беневенте (Кампания), главным образом с помощью отряда рабов, которым за доблесть даровал свободу; в 212 году попал в засаду в Лукании и погиб; Тиберий Семпроний Гракх (около 220 - около 150 до нашей эры), внук Гракха - консула (238), талантливый военачальник и дипломат. В 204 году авгур (смотри Авгуры), в 187 и 184 годах плебейский трибун, в 182 эдил, в 180, будучи претором в Ближней Испании, осуществлял гибкую политику по отношению к местным племенам, ведя и переговоры, и военные действия; удостоен три­ум­фа за победу над кельтпберами и их союзниками. В 177 и 163 годах кон­сул , в качестве проконсула усмирял местные племена в Сардинии, заслужив в 175 году триумф. В 169 году цензор. В 165 и 161 годах был послом в Азии, в 162 проконсул. В пожилом возрасте женился на юной Корнелии, дочери Публия Корнелия Сципиона Африканского Старшего (смотри в статье Сципионы) - победителя Ганнибала. Отец знаменитых плебейских трибунов Тиберия и Гая и дочери Семпронии, ставшей в 149 году женой Публия Корнелия Сципиона Эмилиана Африканского Младшего (в доме которого собирались любители эллинской образованности и культуры - «Сципионов кружок»). Отличался твёрдостью характера, принципиальностью и благородством (например, во время своего трибуната 187 года, несмотря на вражду со Сципионами, отказался поддержать ложное обвинение в адрес Публия Корнелия Сципиона Африканского Старшего). Пользовался особым почётом и уважением у римских граждан; Тиберий Семпроний Гракх (162-133 до н. э.), сын предыдущего и Корнелии. Вместе с младшим братом Гаем получил блестящее образование благодаря матери, после смерти мужа посвятившей себя воспитанию детей. В числе их учителей знаменитые учёные - ритор Диофан и стоик Блоссий. Братья были близки «Сципионову кружку». Тиберий проходил в 147-146 годах военную службу квестором под начальством зятя в Испании и при осаде Карфагена; в 137, будучи претором, заключил временный договор с испанцами (ранее нанёсшими тяжкое поражение консулу Манцину), что разрушило отношения между Тиберием и Сципионом Эмилианом. В 133 году, став плебейским трибуном, с целью возродить разоряющийся сельский плебс и тем самым боеспособность римской армии (опираясь на Лициния и Секстин законы) предложил аграрный закон, который состоял в ограничении и оккупации земли из агер публикус (размеры пользования государственной землёй ограничивались до 500 югеров на главу семьи и по 250 югеров на двух взрослых сыновей). Земля сверх 1000 югеров (около 300 га) на семью возвращалась в общественный фонд с возмещением затрат на её культивацию владельцами и раздавалась за небольшой взнос крестьянам в виде участков по 30 югеров (около 9 га) без права отчуждения. От лица сената вето на закон наложил плебейский трибун Марк Октавий, за что по предложению Тиберия Гракха через голосование в народном собрании был отстранён от должности. Для проведения реформы была образована комиссия из трёх мужей - Тиберия и Гая Гракхов и тестя Тиберия - Аппия Клавдия. Средства для осуществления реформы изыскал (минуя сенат) Тиберий Гракх, конфисковав казну пергамского царя Аттала III, завещавшего своё царство Риму. За год комиссия работу не закончила, и Тиберий выдвинул свою кандидатуру в плебейский трибунат на второй срок, но во время выборов был убит на Капитолии вместе с 300 своих сторонников приверженцами сенатской партии крупных земле и рабовладельцев; Гай Семпроний Гракх (153-121 до нашей эры), брат предыдущего. Талантливый оратор. Будучи избранным плебейским трибуном дважды (в 123 и 122), он продолжил аграрную реформу Тиберия, стремясь расширить социальную базу своих сторонников. Гай привлёк симпатии городского плебса, организовав продажу зерна по баснословно низкой цене, всадников - созданием с их участием судебных комиссий по злоупотреблениям наместников в провинциях, а также введением проводимого в Риме откупа на сбор налогов в новой провинции Азия. Гай учёл интересы граждан, служащих в войске, упорядочив срок и возраст военной службы, предоставив им бесплатное вооружение и распространив на них право провокации (апелляции, ius provocations). Благодаря его деятельности увеличилось число имущих граждан, получивших землю в пользование в новых колониях, и демократизировалось государство: плебейский трибунат стал влиятельной магистратурой, действовавшей и в комиссиях, и в сенате; в противовес сенату возросла роль народных собраний в распоряжении финансами. Наконец, Гай предложил даровать права гражданства всем италийцам. Однако сенатская оппозиция убедила римлян, что потеря привилегированного положения в Италии для них невыгодна, и поддержала демагогические аграрные мероприятия плебейского трибуна Ливия Друза. Это содействовало падению популярности Гая. Он не был избран в трибуны на третий срок. Спровоцированный на вооруженное сопротивление, Гай был убит. Противники Гая постепенно отменяли его нововведения. Аграрная реформа законом 111 года до нашей эры (по которому была разрешена продажа гракхианских наделов, переходивших в частную собственность) фактически была отменена.

В античной историографии сохранились различные оценки деятельности братьев-реформаторов Тиберия и Гая Гракхов: как сочувственные - о благородных борцах за справедливость (Плутарх, Аппиан, Флор и др.), так и резко отрицательные - за внесение ими нестабильности и раздоров в римское общество («возмутители плебса»), за стремление к единоличной власти и нарушение республиканских законов (Цицерон, Тит Ливий, Тацит и др.).

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