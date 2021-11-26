АКЦИЙ (Actium)

Мыс на северо-западе Балканской Греции у выхода из Амбракийского залива в Ионическое моря.

У А. 2 сентября 31 до н. э. состоялось решающее сражение гражданской войны в Риме между Октавианом Августом и Марком Антонием. Армия и флот Антония были блокированы армией и флотом Октавиана под командованием Випсания Агриппы. У Агриппы служили отборные моряки, испытанные в сражениях; у Антония — насильственно завербованные горожане, не имевшие ни подготовки, ни боевого опыта. Не надеясь на свой флот, Антоний и Клеопатра решили отвлечь противника морским сражением, а самим тем временем бежать в Египет, чтобы собрать силы для продолжения борьбы. В разгар боя египетские корабли покинули место сражения, а за ними поплыл на своем корабле и сам Антоний. После разгрома его флота капитулировала и сухопутная армия. Исход войны был решен в пользу Октавиана.

Автор статьи: А. Л. Смышляев.

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