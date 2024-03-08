САМОС

Сáмос ( древнегреч. Σάμος) — один из наиболее крупных островов Эгейского моря (около 477 кв. км), расположенный у побережья Малой Азии , от которого С. отделен узким проливом в 1,6 км. Первые следы пребывания людей на С. датируются серединой III тысячелетия до н. э. Мифологическая традиция считает коренными жителями С. лелегов, которые затем были изгнаны с острова греческими переселенцами из Эпидавра. С. начинает играть значимую роль с VIII в. до н. э. На С. строится монументальный храмовый комплекс в честь Геры (Герайон), который становится главной достопримечательностью острова и неоднократно перестраивается. С конца VIII в. до н. э. С. начинает активно участвовать в торговле как с другими греческими полисами, так и с восточными государствами, заимствуя многие культурные и технологические инновации. В VI в. до н. э. на С. устанавливается власть тиранов, наиболее успешным из ­которых является Поликрат (540/530–522 до н. э.). В это время С. активно включается в процесс колонизации. В начале Греко-персидских вой­н С. сражается на стороне персов до битвы при Микале, затем входит в Делосский союз. После неудачной попытки мятежа в 440–439 до н. э. С. поддерживает Афины в Пелопоннесской вой­не . Затем С. оказывается втянут в продолжающиеся конфликты между Афинами, Спартой и персами. Из-за выгодного стратегического положения С. становится важным пунктом во время вой­н диадохов и в разное время находится под властью Македонии, Птолемеев и Селевкидов . В итоге С. оказывается в составе Пергамского царства и в 133 до н. э. переходит под власть Рима, сохраняя широкую автономию, которую С. теряет после выступления против Рима на стороне Митридата VI Евпатора в 89–85 до н. э. Затем С. поочередно находился под контролем Византии , генуэзцев и Османской империи , пока во время Первой Балканской вой­ны 1912–1913 остров не был включен в состав Греции. В настоящее время С. — один из процветающих греческих островов с развитыми сельским хозяйством и туризмом.

Лит. : Tölle R . Das antike Stadt Samos. Ein Führer. Mainz, 1969; Shipley G . A History of Samos 800–188 BC. Oxford, 1987. А. В. Иванова.