ПОЛИКРAТ, сын Эака (др.-греч. Πολυκράτης)

Тиран Самоса во 2-й половине VI в. до н.э.

Благодаря подробному рассказу Геродота мы знаем о нем больше, чем о прочих древних тиранах. Около 540 г. до н.э. Поликрат силой захватил власть на Самосе и первоначально правил вместе со своими братьями, Пантагнотом и Силосонтом, но вскоре избавился от них и стал единоличным правителем. Он упрочил свою власть благодаря содействию афинского тирана Писистрата и тирана Наксоса Лигдамида. Поликрат создал большой военный флот из ста пятидесяти вёсельных судов. Покорил большинство соседних островов и возобновил празднества в честь Аполлона на Делосе . При нем Самос стал крупной морской и торговой державой. Пиратский флот Поликрата господствовал в Эгейском море и «разорял без разбора земли друзей и врагов» (Her., III, 39).

По словам Геродота, «кроме сиракузских тиранов, ни один эллинский властитель не может сравниться могуществом и пышностью с Поликратом» (III, 125). Он заключил союз с Египтом и Киреной, но c усилением Персидской империи стал ориентироваться больше на персов и во время похода Камбиса в Египет послал ему 40 кораблей, посадив на них нелояльных ему самосских аристократов. По возвращении те попытались избавиться от Поликрата с помощью Спарты . Однако попытка спартанцев изгнать Поликрата с Самоса в 524 г. до н.э. закончилась полной и к тому же дорогостоящей неудачей. Геродот передает версию, что все спартанское командование было подкуплено Поликратом, и именно поэтому поход оказался безрезультатным. Геродот даже приводит курьезную деталь: Поликрат расплатился со спартанцами фальшивыми золотыми монетами, специально отчеканенными для такого случая (III, 44–46; 56).

Около 522 г. до н.э. Поликрат был вероломно убит (распят) по приказу персидского сатрапа Орета, заманившего его в Магнесию (Малая Азия). После гибели Поликрата Самос подпал под власть Персии.

Поликрат осуществил большую градостроительную программу. Ему приписывают сооружение грандиозного храма Геры, Герайона, который считался одним из чудес света, и постройку гигантского акведука для доставки воды в город (хотя, возможно, работы по их возведению были начаты до него). Поликрат заботился о развитии ремесел: при нем впервые в Греции было введено бронзовое литье статуй. Прославился он также как меценат, покровительствуя музыкантам, художникам и поэтам (Теодор, Анакреонт, Ивик). Пифагор , уроженец Самоса, однако покинул остров из-за разногласий с тираном. Тирания Поликрата была блестящим, но недолговечным созданием, как и большинство старших тираний.

Античная традиция связывает с именем Поликрата ряд легенд. Самая известная из них – рассказанная Геродотом новелла о перстне Поликрата. К этому мотиву не раз обращались поэты нового времени (Ф. Шиллер, В.А. Жуковский).

Источники :

Геродот. История, III, 39–60 и 120–125.

Иллюстрации :

Водопровод Поликрата. Инженер Эвпалин из Мегар пробил в горе километровую штольню, через которую в город шел туннель с трубами.