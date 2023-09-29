Пи́лос

Пи́лос ( греч. Πύλος) — город на юго-западе Пелопоннеса, в области Мессения (Греция), на побережье Ионического моря в бухте Наварин. Древний П. находится к северу от современного одноименного города. Район П. обитаем с эпохи позднего неолита. Со II тысячелетия до н. э. П. — один из важнейших дворцовых центров микенской Греции, подчинивший себе дворцовые центры в Нихории и Иклаине; упоминается в Гомеровском эпосе как «П. песчаный» или «царство Нестора». В ходе археологических раскопок были обнаружены руины двухэтажного дворцового комплекса — «дворец Нестора» (около 1700–1200 до н. э.), настенные фрески, керамические сосуды и богатый архив глиняных табличек линейного письма Б. В табличках сохранилось микенское название П. «pu-ro», а также, возможно и имя одного из царей — Эхелаон. О существовании торговых отношений П. с Египтом и Ближнем Востоком с XVI в. до н. э. свидетельствуют обнаруженные в толосных погребениях артефакты. Дворец погиб в результате пожара около 1200 до н. э.

Лит. : Blegen C. W., Rawson M. The Palace of Nestor at Pylos in Wes­tern Messenia. Vol. I: The Buildings and their Contents. Princeton, 1966; Palaima Th. G. The Pylos Ta Series: from Michael Ventris to the New Millennium // Bulletin of the Institute of Classical Studies. Vol. 44. 2000. P. 236–237. Е. И. Соломатина.