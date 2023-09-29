Периáндр

Периáндр ( греч. Περίανδρος) (667–587/585 до н. э.) — выдающийся представитель династии Кипселидов , законный сын Кипсела и Кратеи, второй тиран Коринфа , правил с 627/625 до н. э. От брака с Мелиссой, дочерью Прокла, тирана Эпидавра, имел дочь и сыновей Кипсела и Ликофрона. От других женщин у П. были сыновья: Эвагор, Горг и Николай. Правление П., благодаря искусно проводимой им внутренней и внешней политике, стало для Коринфа временем наивысшего экономического и политического расцвета, превращения в морскую державу. П. считался одним из самых влиятельных правителей Греции своего времени: был избран посредником в Сигейской вой­не.

Лит. : Berve H . Die Tyrannis bei den Griechen. Bd. I–II. München, 1967; Salmon J. B. Wealthy Corinth. A History of the City to 338 ВС. Oxford, 1984; de Libero L. Die archaische Tyrannis. Stuttgart, 1996. Е. И. Соломатина.