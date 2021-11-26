ОРХОМЕН

ОРХОМЕН (греч. ’Ορχομενός) - название нескольких греческих населённых пунктов.

Наи­бо­лее из­вест­ны 2 древнегреческих го­ро­да.

1) Орхомен в Бе­о­тии , Орхомен Ми­ний­ский (Μι - νύειος ). Со­глас­но греческой тра­ди­ции, на­зван ца­рём Ми­ни­ем, при­вед­шим пле­мя ми­ний­цев из Фес­са­лии в Бе­о­тию и ос­но­вав­шим ди­на­стию ца­рей Орхомена. Имя Орхомен но­сил сын или брат Ми­ния. По древней ле­ген­де, Орхомен был сы­ном Зев­са или Эте­ок­ла (сы­на Эди­па) и Ге­сио­ны , до­че­ри Да­ная , пра­ви­те­ля Орхомена, Ми­ний же был его сы­ном от Гер­мип­пы, до­че­ри Бе­о­тия. Со­глас­но тра­ди­ции, Орхомен был бо­га­тым го­ро­дом и сто­ял во гла­ве объ­е­ди­не­ния госу­дарств, ко­то­рое ох­ва­ты­ва­ло Западную Бе­о­тию, за­тем ус­ту­пил пер­вен­ст­во Фи­вам, уча­ст­во­вал на сто­ро­не ахей­цев в Тро­ян­ской вой­не. К VI веку до н. э. Орхомен вхо­дил в со­юз бе­о­тий­ских го­ро­дов под гла­вен­ст­вом Фив. Во вре­мя по­хо­да войск Ксер­кса в Гре­цию, в 480-479 годах до н. э., Орхомен, как и другие го­ро­да Бе­о­тии, был на сто­ро­не пер­сов. В 447/446 годах до н. э. Орхомен стал цен­тром дви­же­ния сто­рон­ни­ков оли­гар­хического строя, ос­во­бо­див­ших Бе­о­тию от кон­троля Афин по­сле бит­вы при Ко­ро­нее. В Ко­ринф­ской вой­не Орхомен вы­сту­пал на сто­ро­не Спар­ты; че­рез не­ко­то­рое вре­мя по­сле по­ра­же­ния, около 364 года до н. э., Орхомен был раз­ру­шен фи­ван­ца­ми, боль­шин­ст­во его жи­те­лей уби­ли или про­да­ли в раб­ст­во. Около 353 года до н. э. на­ча­лось вос­ста­нов­ле­ние Орхомена, но он вновь был раз­гром­лен фи­ван­ца­ми в 349 году до н. э. Во вре­мя кам­па­нии Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го про­тив Фив в 335 году до н. э. Орхомен вы­сту­пил на сто­ро­не ма­ке­дон­цев, ко­то­рые спо­соб­ст­во­ва­ли вос­ста­нов­ле­нию Орхомена, но го­род всё же посте­пен­но при­шёл в упа­док.

В пе­ри­од про­цве­та­ния Орхомен был цен­тром музыкальных и по­этических со­стя­за­ний, по­свя­щён­ных ха­ри­там, а так­же Ар­гио­нии, од­но­го из празд­ни­ков в честь Дио­ни­са. Об­ще­гре­че­скую из­вест­ность име­ли «под­зем­ная со­кро­вищ­ни­ца» (гроб­ни­ца), при­пи­сы­вае­мая Ми­нию, пред­по­ла­гае­мая мо­ги­ла Ге­сио­да, хра­мы Дио­ни­са и ха­рит, Оде­он. Орхомен не­од­но­крат­но опи­сы­ва­ли ев­ропейские пу­те­ше­ст­вен­ни­ки Но­во­го вре­ме­ни. В 1880-1886 годах здесь про­во­дил рас­коп­ки Г. Шли­ман, в 1893 году французский ис­сле­до­ва­тель А. де Рид­дер, в 1903-1905 годах немецкая экс­пе­ди­ция Х. Бул­ле и А. Фурт­венг­ле­ра, в 1970-1973 годах - греческая - Т. Спи­ро­пу­ло­са. Изу­ча­лись по­се­ле­ния не­оли­та и ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка, ос­тат­ки го­ро­да ми­кен­ской куль­ту­ры, в том числе нек­ро­по­ля. Наи­бо­лее из­вест­на рас­ко­пан­ная Шли­ма­ном «со­кро­вищ­ни­ца Ми­ния» - то­лос с ка­ме­рой диа­мет­ром около 14 м, с рель­еф­ны­ми пла­сти­на­ми из слан­ца. По на­ход­кам вы­де­лен «ми­ний­ский» (ре­же упот­реб­ля­ют название «ор­хо­мен­ский») тип ке­ра­ми­ки конца 3-го - середины 2-го тысячелетия до н. э. Из­учал­ся храм, да­ти­руе­мый пе­рио­дом гео­мет­ри­че­ско­го сти­ля. С го­ро­дом клас­сического и эл­ли­ни­стического вре­ме­ни свя­за­ны обо­ро­нительные со­ору­же­ния, те­атр (около конца IV века до н. э.), храм «Аск­ле­пия», гроб­ни­цы; сре­ди на­хо­док - над­пи­си, мра­мор­ная скульп­ту­ра, мо­не­ты, в том числе ме­ст­ные (сре­ди них - около середины VI века до н. э.). Со­хра­ни­лись руи­ны ак­ро­по­ля, рес­тав­ри­ро­ван­но­го при ма­кедонских ца­рях Фи­лип­пе и Алек­сан­д­ре. Рас­ко­па­ны так­же по­гре­бе­ния римского вре­ме­ни. Пред­по­ла­га­ют, что пра­во­слав­ный храм, да­ти­руе­мый 874 годом, на­хо­дит­ся на мес­те древ­не­го свя­ти­ли­ща, воз­мож­но, Дио­ни­са и ха­рит. В честь Орхомена пе­ре­име­но­ван рас­по­ло­жен­ный близ ос­тат­ков Орхоменв современный греческий го­род (бывший Скри­пу) с населением 10732 человек (2001).

2) Орхомен в греческой об­ла­сти Ар­ка­дия (др.- греч. ’Ορχομενός ὀ ’Αρϰαδιϰός ). По греческому пре­да­нию, на­зван в честь ос­но­ва­те­ля - Ор­хо­ме­на, сы­на ар­кад­ско­го ца­ря Ли­као­на; был пе­ри­од (по-ви­ди­мо­му, до 2-й мес­сен­ской вой­ны), ко­гда ца­ри Орхоменв гос­под­ство­ва­ли над ря­дом го­ро­дов Ар­ка­дии, при этом опи­сы­ва­ют­ся и слу­чаи, ко­гда ца­ри бы­ли по­би­ты кам­ня­ми жи­те­ля­ми Орхомена за на­ру­ше­ние мо­ра­ли или не­дос­той­ное по­ве­де­ние на вой­не. В гре­ко-пер­сид­ских вой­нах гра­ж­да­не Орхоменв сра­жа­лись про­тив пер­сов при Фер­мо­пи­лах и Пла­те­ях. Во вре­мя Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны в Орхомене на­хо­ди­лись за­лож­ни­ки спар­тан­цев из Ар­ка­дии, но в 418 году до н. э. ор­хо­мен­цы от­да­ли их под­сту­пив­шей к го­ро­ду ар­мии афи­нян и их со­юз­ни­ков; во вре­мя этой вой­ны в Орхомене бы­ла сверг­ну­та мо­нар­хия. Во вре­мя Бео­тий­ской вой­ны, по­сле сра­же­ния при Лев­к­трах (371 год до н. э.), несколько го­ро­дов, управ­ляе­мых из Орхомена, пе­ре­шли под власть города Ме­га­ло­по­лис; Орхомен не примк­нул к Ар­кад­ско­му сою­зу из-за вра­ж­деб­ных от­ноше­ний к города Ман­ти­нея и вое­вал с ней. Вско­ре Орхомен окон­ча­тель­но ут­ра­тил по­ли­тическое зна­че­ние, хо­тя и при­ни­мал уча­стие в борь­бе диа­до­хов По­ли­спер­хон­та и Кас­сан­д­ра (на его сто­ро­не), на сто­ро­не фе­де­ра­ции это­лян про­тив Ахей­ско­го сою­за, за­тем был вклю­чён в не­го.

Об­ще­грече­скую из­вест­ность име­ли хра­мы По­сей­до­на и Аф­ро­ди­ты с мра­мор­ны­ми ста­туя­ми в Орхомене, де­ревянная ста­туя Ар­те­ми­ды Кед­риа­тис, ко­то­рая стоя­ла в ду­п­ле ог­ром­но­го кед­ра близ Орхомена. Ис­сле­до­ва­ния в начале XX века немецких и французских, позд­нее греческих спе­циа­ли­стов. Со­хра­ни­лись руи­ны ук­ре­п­ле­ний, хра­мов, те­ат­ра, цис­терн, фон­та­нов, до­мов и так далее; сре­ди на­хо­док - над­пи­си. Близ­ле­жа­щий на­се­лён­ный пункт Кал­па­ки в 1963 году был пе­ре­име­но­ван в Ор­хо­мен.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)