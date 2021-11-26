ОРХОМЕН
ОРХОМЕН (греч. ’Ορχομενός) - название нескольких греческих населённых пунктов.
Наиболее известны 2 древнегреческих города.
1) Орхомен в Беотии, Орхомен Минийский (Μι - νύειος ). Согласно греческой традиции, назван царём Минием, приведшим племя минийцев из Фессалии в Беотию и основавшим династию царей Орхомена. Имя Орхомен носил сын или брат Миния. По древней легенде, Орхомен был сыном Зевса или Этеокла (сына Эдипа) и Гесионы, дочери Даная, правителя Орхомена, Миний же был его сыном от Гермиппы, дочери Беотия. Согласно традиции, Орхомен был богатым городом и стоял во главе объединения государств, которое охватывало Западную Беотию, затем уступил первенство Фивам, участвовал на стороне ахейцев в Троянской войне. К VI веку до н. э. Орхомен входил в союз беотийских городов под главенством Фив. Во время похода войск Ксеркса в Грецию, в 480-479 годах до н. э., Орхомен, как и другие города Беотии, был на стороне персов. В 447/446 годах до н. э. Орхомен стал центром движения сторонников олигархического строя, освободивших Беотию от контроля Афин после битвы при Коронее. В Коринфской войне Орхомен выступал на стороне Спарты; через некоторое время после поражения, около 364 года до н. э., Орхомен был разрушен фиванцами, большинство его жителей убили или продали в рабство. Около 353 года до н. э. началось восстановление Орхомена, но он вновь был разгромлен фиванцами в 349 году до н. э. Во время кампании Александра Македонского против Фив в 335 году до н. э. Орхомен выступил на стороне македонцев, которые способствовали восстановлению Орхомена, но город всё же постепенно пришёл в упадок.
В период процветания Орхомен был центром музыкальных и поэтических состязаний, посвящённых харитам, а также Аргионии, одного из праздников в честь Диониса. Общегреческую известность имели «подземная сокровищница» (гробница), приписываемая Минию, предполагаемая могила Гесиода, храмы Диониса и харит, Одеон. Орхомен неоднократно описывали европейские путешественники Нового времени. В 1880-1886 годах здесь проводил раскопки Г. Шлиман, в 1893 году французский исследователь А. де Риддер, в 1903-1905 годах немецкая экспедиция Х. Булле и А. Фуртвенглера, в 1970-1973 годах - греческая - Т. Спиропулоса. Изучались поселения неолита и раннего бронзового века, остатки города микенской культуры, в том числе некрополя. Наиболее известна раскопанная Шлиманом «сокровищница Миния» - толос с камерой диаметром около 14 м, с рельефными пластинами из сланца. По находкам выделен «минийский» (реже употребляют название «орхоменский») тип керамики конца 3-го - середины 2-го тысячелетия до н. э. Изучался храм, датируемый периодом геометрического стиля. С городом классического и эллинистического времени связаны оборонительные сооружения, театр (около конца IV века до н. э.), храм «Асклепия», гробницы; среди находок - надписи, мраморная скульптура, монеты, в том числе местные (среди них - около середины VI века до н. э.). Сохранились руины акрополя, реставрированного при македонских царях Филиппе и Александре. Раскопаны также погребения римского времени. Предполагают, что православный храм, датируемый 874 годом, находится на месте древнего святилища, возможно, Диониса и харит. В честь Орхомена переименован расположенный близ остатков Орхоменв современный греческий город (бывший Скрипу) с населением 10732 человек (2001).
2) Орхомен в греческой области Аркадия (др.- греч. ’Ορχομενός ὀ ’Αρϰαδιϰός ). По греческому преданию, назван в честь основателя - Орхомена, сына аркадского царя Ликаона; был период (по-видимому, до 2-й мессенской войны), когда цари Орхоменв господствовали над рядом городов Аркадии, при этом описываются и случаи, когда цари были побиты камнями жителями Орхомена за нарушение морали или недостойное поведение на войне. В греко-персидских войнах граждане Орхоменв сражались против персов при Фермопилах и Платеях. Во время Пелопоннесской войны в Орхомене находились заложники спартанцев из Аркадии, но в 418 году до н. э. орхоменцы отдали их подступившей к городу армии афинян и их союзников; во время этой войны в Орхомене была свергнута монархия. Во время Беотийской войны, после сражения при Левктрах (371 год до н. э.), несколько городов, управляемых из Орхомена, перешли под власть города Мегалополис; Орхомен не примкнул к Аркадскому союзу из-за враждебных отношений к города Мантинея и воевал с ней. Вскоре Орхомен окончательно утратил политическое значение, хотя и принимал участие в борьбе диадохов Полисперхонта и Кассандра (на его стороне), на стороне федерации этолян против Ахейского союза, затем был включён в него.
Общегреческую известность имели храмы Посейдона и Афродиты с мраморными статуями в Орхомене, деревянная статуя Артемиды Кедриатис, которая стояла в дупле огромного кедра близ Орхомена. Исследования в начале XX века немецких и французских, позднее греческих специалистов. Сохранились руины укреплений, храмов, театра, цистерн, фонтанов, домов и так далее; среди находок - надписи. Близлежащий населённый пункт Калпаки в 1963 году был переименован в Орхомен.