ОРФАГОР

ОРФАГОР (др.-греч. Ὀρθαγόρας, лат. Orthagoras) - первый тиран Сикиона (середина VII века до н.э.), основатель династии Орфагоридов (около 655 – 555 года до н.э.).

Согласно античной традиции Орфагор, в отличие от большинства тиранов , не принадлежал к знатному роду и был сыном повара Андрея. Сикионцы еще до рождения будущего тирана получили предсказание о том, что пострадают от сына Андрея, но не придали этому значения. Будучи юношей Орфагор отличился на службе в качестве воина пограничной стражи, а в последовавшей затем войне Сикиона с ахейской Пеленой за проявленную доблесть был назначен одним из военачальников, а позднее командующим сикионской армии. Опираясь, вероятно, на преданных ему воинов Орфагор совершил переворот и захватил власть в родном городе. К сожалению в дошедших до нас источниках нет никаких сведений о деятельности Орфагора в качестве тирана. После смерти Орфагора власть унаследовал его сын или брат Мирон, преемниками которого в свою очередь стали его младшие братья Исодем и Клисфен . Орфагор и его наследники были, вероятно, умеренными и гибкими правителями, что позволило династии Орфагоридов продержаться у власти в Сикионе без серьезных политических потрясений в течение ста лет.

Исторические источники :

Aristoteles. Politica, V, 9, 21, p. 1315b;

Oxyrhynchi papyri. XI, 1365.