ОЛИНФ
ОЛИНФ - древнегреческий город на полуострове Халкидика, в 50 км к юго-востоку от современного города Салоники.
Основан около VII века до нашей эры как греческая колония из города Халкида с острова Эвбея. После поражения у Саламина в 480 году захвачен отступавшими персидскими войсками; значительная часть населения Олинфа была уничтожена, затем основное население города составили выходцы из Халкидики и города Торона, Олинф вошёл в Делосский союз. В 432 году возглавил союз халкидских городов, что, наряду с переселением в Олинф жителей других городов во время Пелопоннесской войны, стало одной из основ процветания Олинфа. После неудачной войны 382-379 годов был ненадолго подчинён Спарте. Попытка сопротивления росту македонского могущества привела Олинф в союзе с Афинами к Олинфской войне (349-348), в результате которой Олинф был разрушен македонским царём Филиппом II. Город не возобновлялся; позднейшие слабые следы заселения относятся к концу IV века до нашей эры.
Основные раскопки в Олинфе проведены экспедицией американского археолога Д.М. Робинсона между 1928 и 1938 годами. Установлено, что Олинф возник на месте поселений позднего неолита и раннего железного века; первоначально город был небольшим. К концу V века и в 1-й половине IV века до нашей эры имел регулярный план (Гипподамова система), включая одинаковые улицы, кварталы, внутриквартальную структуру, общие стены у примыкающих домов, повторяющиеся элементы планировки. Дома (раскопано около 100, в том числе 50 в 5 кварталах) имели каменный фундамент, стены из сырцового кирпича, покрытые раскрашенной штукатуркой, пастаду, блоки, включающие ванную комнату, кухню, хозяйственные помещения и так далее. Многие дома были 2-этажные, ряд помещений украшен росписью и мозаиками из цветных камушков (наиболее известны из дома «Доброй судьбы»). Изучались также агора с примыкающими строениями (с колоннадой, фонтаном), общественные здания, городская стена, некрополи. Среди находок - многочисленные предметы быта, надписи, монеты (в том числе богатые клады) и др.