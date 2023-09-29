Нимфéй

Нимфéй — древнегреческий город, основанный в 1‑й половине VI в. до н. э. Остатки городища находятся в 17 км к юго-западу от центра г. Керчь. С IV в. до н. э. Н. входил в состав Боспорского царства . Н. просуществовал до начала IV в. до н. э. Первые описания античного памятника были составлены П. Дюбрюксом в XIX в. В 1876 Императорская археологическая комиссия организовала исследования Н. и его некрополя под руководством директоров Керченского музея A. E. Люценко, С. И. Веребрюсова и члена Императорской археологической комиссии Н. П. Кондакова. Систематическое археологическое изучение Н. начинается с 1938, когда к работам приступает Боспорская экспедиция ИИМК АН СССР, под руководством В. Ф. Гайдукевича. С 1939 археологические исследования проводит Нимфейская экспедиция Государственного Эрмитажа. На территории античного города работали М. М. Худяк, В. М. Скуднова, Н. Л. Грач, О. Ю. Соколова. Является объектом культурного наследия федерального значения.

Лит. : Худяк М. М. Работы Нимфейской экспедиции Гос. Эрмитажа в 1939–1941 гг. // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях. 1946. Вып. XIII. С. 119–125; Археология СССР. Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984; Грач Н. Л. Некрополь Нимфея. СПб., 1999. В. Г. Черненко.