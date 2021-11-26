НАВАРХ (др.-греч. ναύαρχος)

Дословно «командир корабля».

Слово широкого диапазона; само по себе не является техническим термином. В Греции навархом могли называть любого командира, который руководил морскими операциями.

В Спарте навархия – военная магистратура, надежно зафиксированная лишь для периода Пелопоннесской войны . Появилась или в период Греко-персидских войн , или, что более вероятно, в начале Пелопоннесской войны. Навархи ежегодно сменялись. Их выборы в народном собрании проходили в начале спартанского служебного года, т.е. осенью. Закон запрещал одному и тому же человеку дважды занимать этот пост (Xen. Hell., II, 1, 7; Diod., XIII, 100; Plut. Lys., 7). Навархи, как и все без исключения спартанские магистраты, подчинялись эфорам , а не царям. При отплытии они получали от эфоров инструкции и по возвращении обязаны были представить им полный отчет (Xen. Hell., III, 2, 12; V, 1, 1; VI, 2, 4). В сомнительных случаях эфоры направляли к навархам чрезвычайные комиссии (Thuc., II, 85, 1; VIII, 39, 2). Навархи руководили не только спартанским флотом, но и флотом Пелопоннесского союза , хотя доля спартанских кораблей в их общем количестве всегда была ничтожной (Thuc., VIII, 3, 2; Xen. Hell., V, 4, 65; Diod., XV, 34, 5; 47).

Эту должность прославил Лисандр , избранный навархом в 408/7 г. до н.э. Путем усиления политических аспектов навархии Лисандр за короткий срок необычайно поднял престиж этой магистратуры, которую Аристотель назвал «чуть ли не второй царской властью» (Pol., II, 6, 21, 1271 a 36–40).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова