Наследие "полисной" культуры в наши дни Полисная система и соответствующая ей культура оказала серьёзнейшее влияние на историю всего человечества, примеры чему легко найти и в наши дни.

Полисная система и соответствующая ей культура оказала серьёзнейшее влияние на историю всего человечества, примеры чему легко найти и в наши дни.

От греческого полиса происходит, например, слово "политика" (др.-греч. πολιτική — "государственная деятельность ") – то есть, сфера человеческой деятельности, через которую государство, общественные институты и отдельные граждане реализуют свои цели и интересы, используя возможности власти. Поскольку древнегреческие общества формировались как самоуправляемые городские общины, от имени которых и в интересах которых должна была вестись такая деятельность, справедливым следует признать определение Аристотеля (IVвек до н.э.): " политика – это искусство управления государством (полисом)".

Соответственно, участниками "политики" являлись все свободные граждане полиса. Таковых именовали "политес". Для тех же граждан, которые политикой не интересовались, в общественной жизни не участвовали и фактически обособлялись от общества, существовало своё название - "идиотес" (idiōtēs), означавшее тогда вовсе не психически больного, а просто несведущего, отдельного, живущего обособленно человека, безразличного к делам окружающих людей и родного полиса. Что, конечно же, считалось предосудительным. Не случайно позднее "идиотес" стали называть неуча-балбеса, ни к чему не годного.

Также от "полис" (точнее, от греческого слова "politeia" - "государственные дела, форма правления, государство") происходит известное нам слово "полиция", означающее… городскую (полисную) стражу.

В Древних Афинах городская полицейская стража состояла из государственных рабов, преимущественно скифов. Это были государственные рабы, принадлежащие полису. Их положение было гораздо лучше, чем у обычных рабов: они получали жалованье (три обола в день), могли иметь собственный дом и пользоваться относительной свободой. Они следили за порядком на улицах, в народном собрании и судах (во время заседаний могли удалять с трибуны выступающих не по делу или в пьяном виде), охраняли рынки, осуществляли арест и доставку в тюрьму нарушителей.

Такие стражники назывались токсотами (от греч. τοξοτης — "стрелок из лука") или просто « скифами » , по причине того, что скифы были искусными лучниками и славились меткостью. Первоначально отряд токсотов насчитывал 300 человек, позже его численность была, согласно некоторым источникам, увеличена до 1 тыс. человек.

Почему афиняне использовали чужеземцев, понятно: свои граждане непременно принадлежали к какой-либо из соперничающих политических фракций, и действовали бы в её интересах, а нанятые со стороны люди могут верны только своему «работодателю» - самому полису. Это правило верности нанимателю и его деньгам, а не политическим убеждениям той или иной стороны считалось главным качеством любого наемника и сохраняло актуальность на протяжении тысячелетий.

Оттуда же, из полисной культуры, пришло к нам слово "демократия", означающее, кстати, не "власть народа", как многие считают, а "власть граждан" ("демоса"), к коему принадлежали все граждане, не являющиеся аристократами - от крестьянина-бедняка до богатого владельца мастерской или крупного торговца. При этом пришельцы из других городов (метеки), рабы и женщины гражданскими правами не обладали. Кроме того, обязательным условием гражданства было владение хотя бы крошечным участком земли на территории полиса. Если человек его лишался, он лишался и гражданства. Не случайно одним из тяжелейших наказаний в Древней Греции было изгнание, делавшее человека буквально никем.

Демократическая система тех же Афин до наших дней считается одной из самых успешных. Тем не менее, следует понимать, что современный человек и античный грек воспринимали демократию по-разному. Тот же Аристотель считал, что "Каждый человек при демократии должен быть свободным и иметь по крайней мере трёх рабов". Которые работали бы на него, освобождая время для занятий общественными делами своего полиса.

Согласитесь, подобное понимание свободы и демократии в Древней Греции несколько отличается от нашего.