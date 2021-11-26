МОНЕМВАСИЯ
МОНЕМВАСИЯ - город в Греции, периферия Пелопоннес, ном Лакония.
Население 1,4 тыс. человек (2011 год). Расположен на востоке небольшого (длиной 1,6 км) скалистого острова, близ юго-восточной оконечности п-ова Пелопоннес (соединён мостом с г. Гефира).
Основан около 583 года н. э. выходцами из Лаконии на скале, отколовшейся от материка в результате землетрясения 375 года. Около 878 года укреплён нижний город.
Монемвасия играла важную роль в обеспечении византийского господства на п-ове Пелопоннес и безопасности морского пути из Константинополя в Венецию.
В 1249-1263 годы в составе Ахейского княжества. В 1292 году нижний город разрушен арагонским адм. Рохером де Лаурия. Около 1463-1540 годы и в 1690-1715 годы под управлением Венецианской республики. В это время город назывался Наполи-ди-Мальвазия (Napoli di Malvasia); население составляло около 30 тыс. человек.
В 1540-1690 и 1715-1821 годы под властью Османской империи.
В период Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годы место проведения первого заседания греческого национального парламента (1822 год).
В последующие годы Монемвасия пришла в упадок, к началу 1970-х годов численность её населения составляла 38 чел. В 1971 году соединена автомобильным мостом с материком. После 1980 года началось возрождение города.
Монемвасия - родина винограда сорта Мальвазия (по названию города в период правления франков).
Город делится на две части - верхнюю (Акрополь) и нижнюю (Кастро).
В Акрополе (600×300 м; покинут жителями в 1690 году), на высоте 200 м, расположены: церковь Панагии Одигитрии (с XIX века Св. Софии) типа «вписанного креста» с большим куполом на восьми опорах и тромпах (XI-XII века, перестроена в конце XIII - начала XIV веков; мраморные рельефы, остатки фресок), византийский форт (VI век), цистерны для воды, руины двухэтажных домов, турецкие укрепления.
В Кастро - площадь мечети с кафедральным собором Христос Элкоменос (VI-VII века, перестроен в XI веке и 1293 году, своды XVI века, купол, нартекс, кампанила и деревянный иконостас - конец XVII века; византийские иконы) и церковь Св. Петра (956 год, в XVI веке приспособлена под мечеть, в середине XIX - начале XX веков использовалась как тюрьма; с 1999 года археологический музей), свыше 20 других церквей (большая часть перестроена в конце XVII - начало XVIII веков): Свт. Николая (X век, перестроена в 1703 году; росписи X века), Панагия Миртидиотисса (XIII век, перестроена в конце XVII века; обе имеют венецианский портал), Св. Андрея (фрагменты росписей XIII века), Св. Анны (XIV век), 40 Севастийских Мучеников (росписи XV века), Панагия Хрисафитисса (XV-XVI века, часовня с источником), Св. Димитрия, Св. Антония, Св. Троицы, Св. Стефана (XVI век).
Единственный вход в город - Венецианские ворота (XIV век, перестроены в XVI веке). Также сохранились цистерны для воды и трехэтажные дома венецианского периода. Туризм.