МОНЕМВАСИЯ

МОНЕМВАСИЯ - го­род в Гре­ции, пе­ри­фе­рия Пе­ло­пон­нес, ном Ла­ко­ния.

Население 1,4 тыс. человек (2011 год). Рас­по­ло­жен на вос­то­ке не­боль­шо­го (дли­ной 1,6 км) ска­ли­сто­го ост­ро­ва, близ юго-восточной око­неч­но­сти п-ова Пе­ло­пон­нес (сое­ди­нён мо­стом с г. Ге­фи­ра).

Ос­но­ван около 583 года н. э. вы­ход­ца­ми из Ла­ко­нии на ска­ле, от­ко­лов­шей­ся от ма­те­ри­ка в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ния 375 года. Около 878 года ук­ре­п­лён ниж­ний го­род.

Монемвасия иг­ра­ла важ­ную роль в обес­пе­че­нии ви­зантийского гос­под­ства на п-ове Пе­ло­пон­нес и безо­пас­но­сти морского пу­ти из Кон­стан­ти­но­по­ля в Ве­не­цию.

В 1249-1263 годы в со­ста­ве Ахей­ско­го кня­же­ст­ва. В 1292 году нижний го­род раз­ру­шен ара­гон­ским адм. Рохе­ром де Лау­рия. Около 1463-1540 годы и в 1690-1715 годы под управ­ле­ни­ем Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки. В это вре­мя го­род на­зы­вал­ся На­по­ли-ди-Маль­ва­зия (Napoli di Malvasia); на­се­ле­ние со­став­ля­ло около 30 тыс. человек.

В 1540-1690 и 1715-1821 годы под вла­стью Ос­ман­ской им­пе­рии.

В пе­ри­од Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годы ме­сто про­ве­де­ния пер­во­го за­се­да­ния греческого национального пар­ла­мен­та (1822 год).

В по­сле­дую­щие го­ды Монемвасия при­шла в упа­док, к началу 1970-х годов чис­лен­ность её на­се­ле­ния со­став­ля­ла 38 чел. В 1971 году со­еди­не­на ав­то­мо­биль­ным мос­том с ма­те­ри­ком. По­сле 1980 года на­ча­лось воз­ро­ж­де­ние го­ро­да.

Монемвасия - ро­ди­на ви­но­гра­да сор­та Маль­ва­зия (по на­зва­нию го­ро­да в пе­ри­од прав­ле­ния фран­ков).

Го­род де­лит­ся на две час­ти - верх­нюю (Ак­ро­поль) и ниж­нюю (Ка­ст­ро).

В Ак­ро­по­ле (600×300 м; по­ки­нут жи­те­ля­ми в 1690 году), на высоте 200 м, рас­по­ло­же­ны: церковь Па­на­гии Оди­гит­рии (с XIX века Св. Со­фии) ти­па «впи­сан­но­го кре­ста» с боль­шим ку­по­лом на восьми опо­рах и тром­пах (XI-XII века, пе­ре­строе­на в конце XIII - начала XIV веков; мра­мор­ные рель­е­фы, ос­тат­ки фре­сок), ви­зантийский форт (VI век), цис­тер­ны для во­ды, руи­ны двухэтаж­ных до­мов, турецкие ук­ре­п­ле­ния.

В Ка­ст­ро - пло­щадь ме­че­ти с ка­фед­раль­ным со­бо­ром Хри­стос Эл­ко­ме­нос (VI-VII века, пе­ре­стро­ен в XI веке и 1293 году, сво­ды XVI века, ку­пол, нар­текс, кам­па­ни­ла и де­ревянный ико­но­стас - конец XVII века; ви­зантийские ико­ны) и церковь Св. Пет­ра (956 год, в XVI веке при­спо­соб­ле­на под ме­четь, в середине XIX - начале XX веков ис­поль­зо­ва­лась как тюрь­ма; с 1999 года ар­хео­ло­гический му­зей), свыше 20 других церк­вей (большая часть пе­ре­строе­на в конце XVII - начало XVIII веков): Свт. Ни­ко­лая (X век, пе­рестрое­на в 1703 году; рос­пи­си X века), Па­на­гия Мир­ти­дио­тис­са (XIII век, пе­ре­строе­на в конце XVII века; обе име­ют ве­не­ци­ан­ский пор­тал), Св. Ан­д­рея (фраг­мен­ты рос­пи­сей XIII века), Св. Ан­ны (XIV век), 40 Се­ва­стий­ских Му­че­ни­ков (рос­пи­си XV века), Па­на­гия Хри­са­фи­тис­са (XV-XVI века, ча­сов­ня с ис­точ­ни­ком), Св. Ди­мит­рия, Св. Ан­то­ния, Св. Трои­цы, Св. Сте­фа­на (XVI век).

Един­ст­вен­ный вход в го­род - Ве­не­ци­ан­ские во­ро­та (XIV век, пе­ре­строе­ны в XVI веке). Так­же со­хра­ни­лись цис­тер­ны для во­ды и трехэтаж­ные до­ма ве­не­ци­ан­ско­го пе­рио­да. Ту­ризм.

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