МЕГАРА
МЕГАРА, МЕГАРЫ- древнегреческий полис в северной части Коринфского перешейка, центр области Мегарида.
По территории области проходили важные сухопутные дороги, соединявшие области Средней Греции с Пелопоннесом; берега омывались водами Коринфского и Саронического заливов, где находились мегарские гавани Пеги и Нисея. Значительная часть Мегариды была камениста и неплодородна.
Согласно одной из версий античной традиции, город Мегара был основан мифическим царём Каром, сыном Форонея; одним из последующих царей Мегара был Лелег, что свидетельствует о древнейшем догреческом населении Мегариды - карийцах и лелегах. Затем эта область стала местом обитания ионийцев. Во время неудачного похода дорийцев против Аттики (при афинском царе Кодре) на обратном пути на Пелопоннес они захватили Мегариду и, согласно второй версии традиции, тогда основали Мегары.
В X-IX веках до н. э. в процессе синойкизма общин Мегариды они объединились вокруг Мегары. В архаический период (VIII-VI века до н. э.) Мегара была крупным торгово-ремесленным центром, активно участвовала в выведении колоний (Мегары Гиблейские - на Сицилии; Астак, Калхедон, Селимбрия, Византий - в Пропонтиде; Гераклея Понтийская, Месембрия - в Причерноморье).
В это время осложнились отношения с соседними полисами. Мегара потеряла часть своей территории на южных границах во второй половине VIII века до н. э. в борьбе с Коринфом; в конце VII - начале VI веков до н. э. в борьбе с Афинами - остров Саламин. Во второй половине VII века до н. э. в Мегаре была установлена тирания Феагена, сменившаяся олигархическим режимом. VI век до н. э. в Мегаре ознаменован острой социальной борьбой, что нашло отражение в элегиях мегарского поэта Феогнида.
В первой половине V века до н. э. Мегара принимала участие в греко-персидских войнах. С конца VI века до н. э. Мегара входила в Пелопоннесский союз, в 460-446 годах до н. э. - в Делосский союз (Афинский морской союз). В 432 году до н. э. афиняне издали Мегарскую псефизму (решение), запрещавшую Мегаре торговать в Афинах и во всех городах союза, что стало одним из поводов для начала Пелопоннесской войны (431-404 годов до н. э.), в которой Мегера выступала против Афин, в годы Коринфской войны (395-387 годы до н. э.) - против Спарты. В эллинистический и римский периоды Мегара была малозначительным городом; в IV веке н. э. разрушена готами. На месте древнего города Мегара современный город Мегара.