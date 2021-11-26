МЕГАРА

МЕГАРА, МЕГАРЫ- древнегреческий полис в северной части Коринфского перешейка, центр области Мегарида.

По тер­ри­то­рии об­лас­ти про­хо­ди­ли важ­ные су­хо­пут­ные до­ро­ги, со­еди­няв­шие об­лас­ти Средней Гре­ции с Пе­ло­пон­не­сом; бе­рега омы­ва­лись во­да­ми Ко­ринф­ско­го и Са­ро­ни­че­ско­го за­ли­вов, где на­хо­ди­лись ме­гар­ские га­ва­ни Пе­ги и Ни­сея. Зна­чительная часть Ме­га­ри­ды бы­ла ка­ме­ни­ста и не­пло­до­род­на.

Со­глас­но од­ной из вер­сий ан­тич­ной тра­ди­ции, го­род Мегара был ос­но­ван ми­фическим ца­рём Ка­ром, сы­ном Фо­ро­нея; од­ним из по­сле­дую­щих ца­рей Мегара был Ле­лег, что сви­де­тель­ст­ву­ет о древ­ней­шем дог­ре­че­ском на­се­ле­нии Ме­га­ри­ды - ка­рий­цах и ле­ле­гах. За­тем эта об­ласть ста­ла ме­стом оби­та­ния ио­ний­цев . Во вре­мя не­удач­но­го по­хо­да до­рий­цев про­тив Ат­ти­ки (при афин­ском ца­ре Код­ре) на об­рат­ном пу­ти на Пе­ло­пон­нес они за­хва­ти­ли Ме­га­ри­ду и, со­глас­но вто­рой вер­сии тра­ди­ции, то­гда ос­но­ва­ли Мегары.

В X-IX веках до н. э. в про­цес­се си­ной­киз­ма об­щин Ме­га­ри­ды они объ­е­ди­ни­лись во­круг Мегары. В ар­ха­ический пе­ри­од (VIII-VI века до н. э.) Мегара бы­ла круп­ным тор­го­во-ре­мес­лен­ным цен­тром, ак­тив­но уча­ст­во­ва­ла в вы­ве­де­нии ко­ло­ний (Ме­га­ры Гиб­лей­ские - на Си­ци­лии; Ас­так, Кал­хе­дон, Се­лим­брия, Ви­зан­тий - в Про­пон­ти­де; Ге­рак­лея Пон­тий­ская, Ме­сем­брия - в При­чер­но­мо­рье).

В это вре­мя ос­лож­ни­лись от­но­ше­ния с со­сед­ни­ми по­ли­са­ми. Мегара по­те­ря­ла часть сво­ей тер­ри­то­рии на южных гра­ни­цах во второй половине VIII века до н. э. в борь­бе с Ко­рин­фом ; в конце VII - начале VI веков до н. э. в борь­бе с Афи­на­ми - остров Са­ла­мин. Во второй половине VII века до н. э. в Мегаре бы­ла ус­та­нов­ле­на ти­ра­ния Феа­ге­на, сме­нив­шая­ся оли­гар­хическим ре­жи­мом. VI век до н. э. в Мегаре оз­на­ме­но­ван ост­рой со­ци­аль­ной борь­бой, что на­шло от­ра­же­ние в эле­ги­ях ме­гар­ско­го по­эта Фео­гни­да.

В первой половине V века до н. э. Мегара при­ни­ма­ла уча­стие в гре­ко-пер­сид­ских вой­нах. С конца VI века до н. э. Мегара вхо­ди­ла в Пе­ло­пон­нес­ский со­юз, в 460-446 годах до н. э. - в Де­лос­ский со­юз (Афин­ский мор­ской со­юз). В 432 году до н. э. афи­ня­не из­да­ли Ме­гар­скую псе­физ­му (ре­ше­ние), за­пре­щав­шую Мегаре тор­го­вать в Афи­нах и во всех го­ро­дах сою­за, что ста­ло од­ним из по­во­дов для на­ча­ла Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны (431-404 годов до н. э.) , в ко­то­рой Мегера вы­сту­па­ла про­тив Афин, в го­ды Ко­ринф­ской вой­ны (395-387 годы до н. э.) - про­тив Спар­ты. В эл­ли­ни­стический и римский пе­рио­ды Мегара бы­ла ма­ло­зна­чительным го­ро­дом; в IV веке н. э. раз­ру­ше­на го­та­ми. На мес­те древ­не­го города Мегара современный город Ме­га­ра.

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