НЕЯ
НЕЯ - город в России, в центральной части Костромской области, центр Нейского района.
Население 9,6 тыс. человек (2012 год). Расположен в Заволжье, на правом берегу р. Нея (приток р. Унжа). Железнодорожная станция.
Начало поселению положил основанный британским подданным О. Стивени в 1900-1901 годы крупный деревообрабатывающий завод, вокруг которого сложился посёлок. В 1906 году открыто движение по железнодорожной линии Вологда - Вятка, прошедшей через ст. Нея, построенную невдалеке от завода. В 1911 году завод продан бр. Барышевым; в том же году возник ещё один деревообрабатывающий завод. Постепенно посёлки при заводах и станции слились в единый посёлок Нея; в его состав вошли также деревни Борисово, Дорофеево (впервые упоминается в 1628 году), Ивановское, Лаврово, Максаково и Осташево. С 1926 года рабочий пос. Нея. С 1929 года районный центр Ивановской промышленной области (1929-1936 годы), Ярославской области (1936-1944 годы), с 1944 года Костромской обл. Город с 1958 года.
Сохранились: комплекс зданий железнодрожной станции (деревянный вокзал, дома для служащих, пакгауз, водонапорная башня; все - около 1906 года), Клуб имени 1 мая деревообрабатывающего завода (1936 год), деревянные жилые дома начало XX века. Кирпичная церковь Св. Спиридона Трифимунтского (2006-2009 годы). Краеведческий музей (1989 год). Предприятия деревообрабатывающей (в т. ч. по производству топливных гранул), пищевой промышленности. В районе - лесозаготовки.
Близ Нея, в с. Кужбал, - руины деревянной церкви Воскресения Христова (1762 год), церковь Рождества Богородицы (1822 год, глава не сохр.); в дер. Солтаново - Троицкая церковь (1790 год; росписи первой половины XIX и начала XX веков, иконостас перевезён в храм с. Хмелита Смоленской обл.) с шатровой колокольней; в с. Вожерово - церковь Ризоположения (1795 год, колокольня конца XVIII - начала XIX веков); в дер. Обелево - Покровская церковь (1800 год); в урочище Никола-Торжок - Богоявленская церковь (1808 год, по другим сведениям, 1803 год); в с. Коткишево - церковь в честь Казанской иконы Божией Матери (1810 год).