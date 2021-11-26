КЛАЗОМЕНЫ

Клазомены (греч. Κλαζομεναί) — древнегреческий город в Ионии, на западном побережье Малой Азии, около совр. г. Урла, недалеко от Измира (Турция); один из 12 городов — членов Панионийского союза.

Согласно легенде, в передаче Павсания (VII. 3. 8), К. основаны ионийцами и бежавшими от дорийцев ахейцами из Клеон и Флиунта во время возвращения Гераклидов. Первоначально К. располагались на материке вокруг гавани, но в начале V в. до н. э. во время Ионийского восстания жители переместились на близлежащий остров. В середине VII в. до н. э. К. основали колонию Абдеры во Фракии , а в конце VII в. до н. э. участвовали в основании общегреческой торговой фактории Навкратиса (Египет). К. одними из первых стали чеканить серебряную монету. В VI в. до н. э. город отразил нападение Аллиата II, но попал под власть Лидии при Крезе , а затем — Персии. В V в. до н. э. в результате Греко-персидских войн К., освободившись от персидского владычества, оказались в подчинении у Афин. В результате антиафинского восстания (412 до н. э.) во время Пелопоннесской войны К. на короткий период стали независимыми, но затем опять признали главенство Афин. В 387 до н. э. вместе с другими городами Малой Азии К. попали под власть персов. Во II в. до н. э. вошли в состав римской провинции Азия, сохранив некоторые фискальные и торговые привилегии. В эпоху архаики К. славились производством оливкового масла, а также расписными терракотовыми саркофагами и вазами. К. — родина известных философов Гермотима и Анаксагора .

Лит.: Cook R. M. Clazomenian sarcophagi. Mainz, 1981; Ersoy Y. East Greek Pottery Groups of the 7th and 6th centuries BC from Klazomenai // Die Agäis und das Westliches Mittelmeer / Hrsg. F. Krinzinger. Vienna, 2000. S. 399—406; Ersoy Y. Pottery Production and Mechanism of Workshops in Archaic Clazomenae // Griechische Keramik im kulturellen Kontext / Hrsg. B. Schmaltz & M. Söldner. Münster, 2003. S. 254—257; Ersoy Y. Notes on the History and Archaeology of Early Clazomenae // Frühes Ionien. Eine Bestandsaufnahme. Panionion — Symposion Güzelçamli 26 September — 1 Oktober 1999 / Hrsg. J. Cobet, V. von Graeve, W.-D. Niemeier & K. Zimmermann. Mainz am Rhein, 2007. S. 148—178; Greaves A. M. The Land of Ionia: Society and Economy in the Archaic Period. Malden (MA), 2010; Lemos I. S. The Protogeometric Aegean. The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries В. C. Oxford, 2000; Klazomenai, Teos and Abdera: Metropoleis and Colony. Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, 20—21 October 2001 / Ed. A. Moustaka, E. Skarlatidou, M.-C. Tzannes, Y. Ersoy. Thessaloniki, 2004.