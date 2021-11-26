КЕОС

КЕОС (др.-греч. Κέως; лат. Ceos) - остров в южной части Эгейского моря , входящий в Кикладский архипелаг .

Располагается между южной оконечностью Эвбеи и Кинфосом, расстояние до Афин составляет 20 км. Площадь острова 129 кв. км, рельеф гористый, высшая точка – гора Профитис Илиас (560 м). На острове был обнаружен город бронзового века в Айя Ирини, достигший расцвета в конце минойской – начале микенской эпохи. В 2000-1500 гг. до н.э. заметно возрастающее присутствие минойцев, отражающее их интерес к медным и серебряным Лаврийским рудникам в Аттике.

В классическую эпоху на Кеосе существовали четыре полиса: Юлида, Корессия, Пойеэсса и Карфая, основанные ок. 900 г. до н.э. Они представляли собой независимые общины, но часто действовали сообща, образуя федерацию. Кеос процветал в VI-V вв. до н.э., когда были построены храмы в Карфае и Корессии, атлеты с Кеоса участвовали в общегреческих играх и творили поэты Симонид и Вакхилид. В 480 г. до н.э. вклад острова в общегреческий флот составлял 4 корабля, позже он вошел в состав I Афинского морского союза и платил форос в 4 таланта. Попытка выйти из II Афинского союза в 363 г. до н.э. кончилась неудачно: восстание было подавлено, острову пришлось заплатить контрибуцию и заключить новый договор на более тяжелых условиях. Порвать с Афинами у Кеоса получилось лишь в 355 г. до н.э. Во время Хремонидовой войны (267-261 гг. до н.э.) в Корессии, переименованной в Арсиноиду, была база египетского военного флота.

В I в. до н.э. остров вошел в состав Римской империи. Кроме Симонида и Вакхилида, с Кеоса происходили врач Эрасистрат, философ Аристон, софист Продик.

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Монета о. Кос. Медь.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев