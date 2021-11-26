ГЕЛОН

Г Е́ЛО́Н (др.-греч. Γέλων, лат. Gelo) - тиран Гелы и Сиракуз на Сицилии (485-478 годы до н.э.), сын Дейномена, основатель династии Дейноменидов.

Согласно сведениям Геродота его предки, переселившиеся на Сицилию с небольшого острова Телос в Эгейском море, были наследственными жрецами-иерофантами Деметры и Коры. Вначале Гелон был командующим конницы в армии тирана Гелы Гиппократа. После смерти последнего, Гелон под предлогом помощи сыновьям покойного, в 491 г. до н. э. вступил с войсками в Гелу и взял власть в свои руки. Заключив союз с тираном Акраганта Фероном, закрепленный впоследствии браком с дочерью акрагантского правителя Дамаретой, Гелон начал борьбу с карфагенянами, пытавшимися распространить свой контроль на всю Сицилию. В 488 г. до н. э. Гелон одержал победу на Олимпийских играх в состязаниях на колисницах. В 485 г. до н. э., формально помогая изгнанным сиракузским аристократам-гаморам вернуться в родной город, Гелон захватил Сиракузы и перенес сюда свою резиденцию, оставив наместником в Геле своего брата Гиерона. В 480 г. до н. э. Гелон одержал при Гимере решительную победу над карфагенянами, которые после этого поражения в течение последующих 70 лет уже не предпринимали попыток распространить свой контроль за пределы собственных колоний на западном побережье острова. Гелон стал одним из наиболее могущественных тиранов Великой Греции и, сохранив за собой все земли покоренные Гиппократом, добился расширения подвластной ему территории, подчинив своей власти многие города на востоке Сицилии, в том числе Леонтины, Камарину, Мегары Гиблейские, Наксос и Катану. После смерти Гелона власть

над созданной им державой унаследовал его младший брат Гиерон.

Исторические источники :

Herodotus, VII, 153–166;

Diodorus Siculus, XI, 20–26; 38;

Aelianus. Varia historia, VI, 11; XIII, 37.