ЭСИМНЕТ (др.-греч. αἰσυμνήτης «судья», «распорядитель состязаний»)
В архаическую эпоху магистрат, наделенный чрезвычайными полномочиями, который назначался как общественный посредник в период смуты в государстве.
Слово впервые встречается в «Одиссее». Так называются судьи, избранные судить танцевальные состязания юношей у феаков. В науке говорится о связи эсимнетии в древнейшую эпоху с первобытным ритуалом инициации. Предполагается, что исконное значение слова «блюститель права», из этого вытекает функция эсимнета как судьи. В архаическую эпоху эсимнетами называли в некоторых полисах высшего руководителя, наделенного чрезвычайными полномочиями, который назначался как общественный посредник в период смуты в государстве, иногда пожизненно, иногда на определенный период или вплоть до выполнения поставленной задачи, как например, Питтак. Аристотель определял эту должность как выборную тиранию, которая отличается от монархии тем, что не является наследственной. Многие из эсимнетов оказывались законодателями, в свою очередь многие законодатели выполняли функции социальных посредников во время смуты (Солон, Залевк и др.), так что трудно иногда разделить эсимнетов и законодателей. В Милете эсимнет мольпов был высшим эпонимным магистратом полиса. Эсимнетами также назывались должностные лица в Теосе, Наксосе, Мегаре, Халкедоне.
Иллюстрация:
Бюст Питтака Митиленского, Лувр.
Автор статьи: А.Б. Шарнина