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АРИСТОМЕН (греч. 'Aριστομένης)
Герой мессенских преданий о войнах со Спартой.
Отличился во Второй Мессенской войне (середина VII в. до н. э.). После того как в сражении при Дерах проявил необыкновенное мужество, мессенцы провозгласили его своим царем, но он принял только звание полководца. После ряда поражений мессенцы заперлись в горной крепости Гира, где под предводительством А. продержались 11 лет. Когда Гира была взята, спасшиеся мессенцы по совету А. переселились на Сицилию и основали город Мессану. Сам А. уехал на Родос, где и скончался. На Родосе ему поклонялись как герою.
Автор статьи: Ленская В.С.
© Российская Историческая Энциклопедия
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