УГАРИТ

Угари́т — древний город-государство (ныне городище Рас-Шамра на северо-западе Сирии, мухафаза Латакия). Поселение с неолита (VIII тысячелетие до н. э.), после разрушения около 2200 до н. э. возрождено в XIX в. до н. э. Впервые фигурирует в качестве самостоятельного государства в текстах из Мари (начало XVIII в. до н. э.), поддерживал контакты с Ямхадом в XVII в. Контролировал в Сев. Сирии около 180 поселений на территории около 2000 кв. км. Сохранив независимость от Митанни , попал под влияние Египта при Аменхотепе III . В начале XIV в. до н. э. царь У. Аммистамру I покорился хеттскому Тудхалиясу III , однако вскоре хеттский контроль над У. был утрачен. В середине XIV в. до н. э. правитель У. Никмадду II заключил союз с Амурру и после нападения на У. антихеттской коалиции сирийских государств перешел под сюзеренитет хеттского царя Суппилулиумаса I . В правление сына Никмадду, Никмепы, от У. отделились города Сиянну и Ушнату. В битве при Кадеше (1285 до н. э.) Никмепа выступил как союзник хеттов против египтян. В качестве хеттского вассала царь У. подчинялся удельному хеттскому царю Каркемиша . Правление сына Никмепы, Аммистамру II (ок. 1260–1235 до н. э.) отмечено династической борьбой, приведшей к высылке на Аласию (Кипр) двух царских братьев. Последний правитель У. Аммурапи пытался восстановить связи с Египтом, но после усиления хеттского царя Суппилулиумаса II У. вернулся под хеттский сюзеренитет. Около 1185 до н. э. У. пал под натиском «народов моря» .

Товарные отношения в У. как в центре международной торговли достигли высокого уровня развития, в городе выделялся квартал, населенный микенскими греками. Крупные и средние земельные владения, ремесло и торговля находились под контролем царя. Среди памятников выделяются «северный» дворец (середина II тысячелетия до н. э.), «царский» дворец (XIV в. до н. э.), храмовые башни Баала и Дагана (середина II тысячелетия до н. э., после землетрясения около 1250 до н. э. храм Баала был перестроен), храм «с ритонами».

Раскопки У. ведутся французской (с 1999 н. э. — франко-сирийской) археологической экспедицией под руководством ряда ученых, начиная с К. Шеффера (с 1929), в том числе Ж. К. Маргерона (с 1975), Б. Жаму и И. Кальве (с 1999), Ж. Хайдара и И. Кальве (с 2005), Ж. Хайдара и В. Матоян (с 2009). Материалы раскопок У. опубликованы в сериях «Ugaritica» (vol. 1–7, 1939–1978) и «Ras Shamra-Ougarit» (vol. 1–28, 1983–2021). Язык жителей У., близкий к аморейскому, относят к «ханаанейской» группе семитских языков (см. Семиты ). Дворцовые и частные архивы У. XIV — начала XII в. до н. э. содержат более 4100 табличек, записанных угаритским алфавитным письмом и клинописью, на угаритском, аккадском, шумерском, хурритском и хеттском языках, а также кипро-минойские, египетские и лувийские иероглифические тексты.

Лит .: Шифман И. Ш. Угаритское общество (XIV–XIII вв. до н. э.). М., 1982; Его же. Культура древнего Угарита (XIV–XIII вв. до н. э.). М., 1987; Handbook of Ugaritic studies. Boston, 1999; Freu J. Histoire politique du royaume d’Ugarit. Paris, 2006; Saadé G. Ougarit et son royaume. Beyrouth, 2011. В. Ю. Шелестин .