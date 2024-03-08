ТИР

Тир (из греч. ; финик. Цур, ныне Сур в Ливане) — финикийский город, включавший цитадель на острове (Новый Т.) и основное поселение на берегу (Ушу, Старый Т.). Заселен с начала III тысячелетия до н. э., население, видимо, уже с того времени — ханаанеи (финикийцы — именование прибрежных ханаанеев). В III–II тысячелетиях до н. э. — город-государство с царями во главе. Во 2-й половине XVI — середине XII в. до н. э. с небольшими перерывами — под верховным контролем Египта. По торговому значению уступал соседнему Сидону и особенно Угариту . Нашествие « народов моря » (исход 1190-х или 1180-е до н. э.) положило конец Угариту и, видимо, затронуло Т. и Сидон. Группа сидонян выселилась в Т. и способствовала его восстановлению, после чего тиряне (и, возможно, южные финикийцы в целом) вместе с жителями Сидона именовались «сидонянами». В конце XII — начале XI в. до н. э. Т., уже свободный от контроля Египта, вносит главный вклад в первый этап финикийской колонизации, выводя колонии в Испанию (Гадес), Африку (Утика, Ликс), на Сицилию и некоторые острова Эгеиды и пре­вратившись тем самым в средиземноморскую морскую державу.

В XI в. до н. э. цари Т. подчиняют Сидон и всю Южн. Финикию . Их царство называлось «царством сидонян» (в науке — Тиро-Сидонское, Тиро-Финикийское царство), достигло расцвета при Хираме I (ок. 969 — 936 до н. э.), союзнике Соломона , царя Израиля, которому Хирам отправил кедры и мастеров для возведения Храма Яхве в Иерусалиме . Хирам вел масштабное строительство. В 1-й половине IX в., при узурпаторе Итобаале I, начинается финикийская колонизация Кипра. Колонии Т. признавали ту или иную степень зависимости от него. Дочь Итобаала I, Иезевель, стала женой Ахава , царя Израиля. По древней традиции, в 815/814 до н. э. тирская царица Элисса, вынужденная бежать из Т., основала Карфаген (не признававший верховенства Т.). В 743 до н. э. Т. покорился ассирийской власти, однако попытки Ассирии в конце 730-х — 720-х до н. э. отторгнуть от Т. подвластные ему города Финикии и встречные попытки Т. отложиться от Ассирии вызвали вой­ну (ок. 724 — 720 до н. э.). По ее итогам царь Т. Элули (Элулай) признал власть Ассирии, но вернул под контроль Т. все утраченное. Новое восстание Элули (около 704 до н. э.) привело к осаде Т., бегству Элули за море и отторжению всех городов Финикии, ранее подвластных Т. (701 до н. э.); вскоре Т. подчинился ассирийской власти. Многие заморские колонии, однако, продолжали номинально признавать старшинство Т. Несколько новых попыток Т. отложиться от Ассирии в VII в. до н. э. были подавлены, но около 630 до н. э. владения Ассирии западнее Евфрата, включая Т., вернули себе независимость (возможно, в результате имевшего место в это время нашествия скифов на Сирию — Палестину).

В конце VII — 1-й половине VI в. до н. э. Т. — главный торговый центр Средиземноморья и Красноморья с населением более 30 тыс. человек. В 604 до н. э. Т. покорился Навуходоносору II , царю Вавилонии , но дипломатические усилия фараонов Псамметиха II, совершившего в 591 до н. э. визит в Финикию, и его преемника Априя около 589 до н. э. вызвали отложение Т. вместе с другими политиями Палестины и Заиорданья к Египту. 13-летняя осада Навуходоносором II Т. (около 586 — 573 до н. э.) заставила Т. признать вавилонскую власть. Первенство среди финикийских городов перешло к Сидону. В 564 до н. э. Навуходоносор II упразднил царскую власть в Т., заменив ее выборными суффетами (в результате те колонии Т., которые еще признавали его номинальное верховенство, отказались от этого), но Набонид ее восстановил.

После завоевания Вавилонии Ахеменидами Т. был включен в подвластную им федерацию с Сидоном и Арвадом. В 332 до н. э. после 7-месячной осады Т. был взят Александром Македонским ; при этом впервые в истории была захвачена островная часть Т., а население продано в рабство. Т. был подвластен македонским династиям до 126 до н. э., с 66 до н. э. — Риму. Оставался важным торговым центром до конца XIII в. н. э.

Лит. : Циркин Ю. Б. История библейских стран. М., 2003. А. А. Немировский , С. А. Коваль .