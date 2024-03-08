СИДОН

Сидóн (из греч. ; финикийск. Цидун, совр. Сайда) — один из крупнейших приморских ханаанейских (финикийских) городов. Заселен на рубеже IV–III тысячелетий до н. э., вероятно, уже ханаанеями. В III–II тысячелетиях до н. э. — город-государство, во 2-й половине XVI — середине XII в. до н. э. с небольшими перерывами — под верховным контролем Египта, представлен в Амарнской переписке. В начале XII в. до н. э. С. и Тир незначительно пострадали от нашествия «народов моря» . Ущерб, нанесенный С., был быстро исправлен, а группа выходцев из С. выселилась в Тир и, видимо, возглавила город и восстановительные работы в нем, что считалось впоследствии «переоснованием» Тира сидонянами. Тир остался независим от С., но тиряне, сидоняне, а позднее и финикийцы в целом в результате могли одинаково именоваться «сидонянами» в расширенном смысле слова. С. немного раньше Тира начал заморскую дальнюю торговлю (в том числе с греками) во 2-й половине XII в. до н. э.

Около 1100 до н. э. С. попал в кратковременную зависимость от Тиглатпаласара I , царя Ассирии , которому уплатил дань при выходе к финикийскому побережью. Во 2-й половине XI в. до н. э. цари Тира аннексировали С. и другие финикийские города, создав общефиникийское царство, называвшееся «царством сидонян». В 701 до н. э. в наказание за восстание его царя Лули (Элулая) царь Ассирии Синаххериб отторг от Тира другие финикийские территории и превратил их в отдельные царства под властью Ассирии. В С. был назначен царем Итобаал (701 — начало VII в. до н. э.), его преемник Абд-Милькат восстал против ассирийского царя Асархаддона . Тот взял и разрушил С., захватил и казнил мятежника, отстроил С. под именем «Пристань Асархаддона» и заменил там вассальных царей ассирийскими наместниками. С утратой Ассирией ее западных владений в 630-х до н. э. С. вновь стал особым царством, впоследствии под верховной властью Египта (конец VII в. до н. э.), Вавилонии (с 604 до н. э.), Ахеменидов (с 539 до н. э.), Александра Македонского , Птолемеев и Селевкидов (с 333 до н. э.), Рима (с 64 до н. э.).

С конца VI в. до н. э. Тир уступает С. место крупнейшего торгового центра Финикии . При Эшмуназоре II (видимо, около 500 до н. э.) персы передали под власть С. Яффу и Дор. Восстание царя С. Табнита II против персидского Артаксеркса III было жестоко подавлено с новыми разрушениями (около 350 до н. э.). Последний царь С. Филокл (280—260-е до н. э.) активно выступал на стороне Птолемеев в их вой­нах. Около 260 до н. э. царская власть в С. была упразднена, управление перешло к городским магистратам. Около 220 н. э. преобразован Гелиогабалом в римскую колонию. Пострадал от землетрясения 551.

Основные раскопки в 1920-х, 1963–1968, с 1998. Важные памятники — черный саркофаг царя С. Эшмуназара II, храм Эшмуна, построенный его преемником Бодастартом, саркофаг с изображениями Александра Македонского (вероятно, принадлежит посаженному им царем в С. Абдалониму).

Лит .: Циркин Ю. Б. История библейских стран. М., 2003. А. А. Немировский .