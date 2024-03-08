СЕМИТСКАЯ МИФОЛОГИЯ

Семи́тская мифолóгия — совокупность религиозных представлений семито­язычных народов древнего Ближнего Востока.

Аккадская (ассиро-вавилонская) мифология (м.) была распространена на территории Месопотамии . Она сложилась во взаимодействии с шумерской м. Имена основных божеств известны в шумерском и аккадском вариантах, например Энки/Эа — бог мудрости, Уту/Шамаш — бог солнца, Инанна/Иштар — богиня вой­ны и любви. Во многих случаях невозможно установить, было то или иное божество изначально семитским или шумерским.

Аккадская м. оказала значительное влияние на весь древний Ближний Восток. Самый известный пример такого влияния — многочисленные параллели между историями о всемирном потопе в шумеро-аккадской м. и преданием о Ное (исконно аморейском мифологическом персонаже) в Библии.

К северозападно-семитской м. можно отнести мифологические системы народов, проживавших на территории Леванта : угаритскую, ханаанейско-финикийскую, аморейскую (очень малоизвестную), еврейскую (во многом сплав аморейской и ханаанейской м.), а также некоторые другие. Самый обширный материал предоставляют угаритские тексты и еврейская Библия. Считается, что до реформы иудейского царя Иосии (622 до н. э.) и вавилонского плена (VI в. до н. э.) религия евреев была не монотеистической, а политеистической или монолатрической (т. е. почиталось несколько божеств при доминировании одного верховного божества — Яхве); эту стадию развития еврейской религии принято называть яхвизмом. Яхве — семитское божество с исходным ареалом культа в пределах Палестины (ранний центр или один из центров — на Синае, где Яхве почитался одним из местных племен шасу, судя по его названию шасу-яхве, уже к XIV в. до н. э.). Политеистическим / монолатрическим мотивам, сохранившимся в библейском тексте, обнаруживаются параллели в других ханаанейских мифологических традициях: например, угаритский бог-громовержец Баал сражался со змеем Латану, как и Яхве, обладающий рядом черт бога грома, который сражался со змеем Левиафаном.

Арабская м. включает в себя доисламские мифологические представления, которые были распространены среди кочевых и полукочевых арабских племен, а также в арабских царствах Йемена и северной Аравии. Сведения об арабской м. отрывочны. Не сохранилось пространных нарративных текстов, которые бы содержали легенды об арабских богах и мифологических персонажах. Помимо археологии, сведения об арабской м. предоставляют внешние источники (например, античные) и позднейшие сообщения мусульманских историков.

Некоторые мифологические мотивы из арабской м. (например, существование народа джиннов) перешли в ислам.

Лит.: Hooke S. H. Middle Eastern Mythology. Harmondsworth, 1963; Мифы народов мира. М., 1980. С. А. Коваль .