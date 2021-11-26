ПУНИЙЦЫ

ПУНИЙЦЫ - римское на­зва­ние фи­ни­кий­цев, пе­ре­се­лив­ших­ся в Северную Аф­ри­ку.

Фи­ни­кий­ская ко­ло­ни­за­ция про­хо­ди­ла в два эта­па: во второй половине XII - первой половине XI веках до н.э. ос­но­ва­на ко­ло­ния Ути­ка; в IX-VII веках до н.э. - Гип­пон, Хад­ру­мет (смотрите «Сус»), Леп­тис-Маг­на, Кар­фа­ген .

О внутренней жиз­ни фи­ни­кий­ских ко­ло­ний в Северной Аф­ри­ке на ран­нем эта­пе их су­ще­ст­во­ва­ния име­ют­ся лишь крат­кие све­де­ния. Счи­та­ет­ся, что основным за­ня­тия­ми ко­ло­ни­стов ста­ли ре­мес­ло и тор­гов­ля. Ад­ми­ни­ст­ра­тив­но фи­ни­кий­ские ко­ло­нии, за ис­клю­че­ни­ем Кар­фа­ге­на, под­чи­ня­лись мет­ро­по­лии - город Тир, во гла­ве ко­то­ро­го стоя­ли ца­ри.

По­сле па­де­ния цар­ской вла­сти в Ти­ре в 560-е годы до н.э. эти го­ро­да по­па­ли под власть Кар­фа­ген­ской дер­жа­вы, под­чи­нив­шей так­же тер­ри­то­рии Южной Ис­па­нии, Западной Си­ци­лии и Сар­ди­нии.

Язык пу­ний­цев - диа­лект фи­ни­кий­ско­го язы­ка. От сло­ва «Пумпянский» про­ис­хо­дит на­зва­ние войн ме­ж­ду Ри­мом и Кар­фа­ге­ном - Пу­ни­че­ские вой­ны .

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