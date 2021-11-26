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В за­пад­носе­мит­ской ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии вер­хов­ный бог Ти­ра, по­все­ме­ст­но по­чи­тав­ший­ся в Фи­ни­кии и за её пре­де­ла­ми (в Кар­фа­ге­не , Да­ма­ске и др.) как по­кро­ви­тель мо­ре­пла­ва­ния и фи­никий­ской, осо­бен­но тир­ской, ко­ло­ни­за­ции. Воз­мож­но, об­раз М. вос­при­нял не­ко­то­рые чер­ты бо­га Ба­лу (Ба­ал-Хад­да­да, см. Ва­ал) как бо­га пло­до­ро­дия. В Ти­ре еже­год­но в на­ча­ле вес­ны справ­лял­ся об­ряд про­бу­ж­де­ния М. как уми­раю­ще­го и вос­кре­саю­ще­го бо­га. Ото­жде­ст­в­лял­ся с греч. Ге­рак­лом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)