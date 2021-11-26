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МЕЛЬКАРТ
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В западносемитской религии и мифологии верховный бог Тира, повсеместно почитавшийся в Финикии и за её пределами (в Карфагене, Дамаске и др.) как покровитель мореплавания и финикийской, особенно тирской, колонизации. Возможно, образ М. воспринял некоторые черты бога Балу (Баал-Хаддада, см. Ваал) как бога плодородия. В Тире ежегодно в начале весны справлялся обряд пробуждения М. как умирающего и воскресающего бога. Отождествлялся с греч. Гераклом.
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