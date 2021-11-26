БЕЙРУТ На чтение: 1 минута

Один из древнейших городов Ближнего Востока.

Основан финикийцами в XVIII в. до н. э. под названием Берит. В силу своего выгодного географического положения Б., расположенный на пересечении оживленных торговых путей, не раз становился объектом захватов и грабежей. В 636 город был завоеван арабами (смотрите Арабские завоевания ) и вошел в состав Арабского халифата.

С 1516 по 1918 Б. находился под властью Османской империи . Местный правитель Фахр ад-Дин II (1590—1613 и 1618—1633) восстановил славу города как общепризнанного торгового центра Машрика .

В 1875 Б. получил статус резиденции наместников султана.

В ходе Первой мировой войны город был оккупирован войсками Антанты .

С 1 сентября 1920 Б. — столица Государства Великого Ливана, с 1926 — Ливанской Республики, подмандатных Франции. 22 ноября 1943 стал столицей независимого Ливана . В ноябре 1943 и в мае 1945 в Б. произошли бои между франко-британскими силами и ливанцами. В декабре 1946 иностранные войска покинули город.

В июле 1958 на волне народных выступлений против режима президента Камиля Шамуна (1952—1958) Б. был занят американскими войсками (выведены в октябре того же года). В 1960-х в связи с обострением палестинского вопроса Б. становится объектом военных действий Израиля . В декабре 1968 израильские коммандос атаковали бейрутский аэропорт.

В период Гражданской войны в Ливане (1975—1991) Б. стал одним из эпицентров ожесточенных боевых действий противоборствующих сторон. В результате город был сильно разрушен, процесс его восстановления занял все 1990-е.

В июле — августе 2006 Б. подвергся ударам израильских ВВС, бомбивших районы, контролируемые «Хезболлой».

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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