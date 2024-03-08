СПАРТА

Спáрта ( древнегреч. Σπάρτη; также Лакедемон, греч. Λακεδαίμων) — один из наиболее крупных, сильных и прославленных древнегреческих полисов, центр области Лаконика на юго-востоке Пелопоннеса. С. была расположена вдалеке от морских побережий, на берегу р. Еврот. Она не представляла собой города в собственном смысле слова и являлась совокупностью нескольких поселков с общим общественным центром (акрополем, агорой). С. была основана в XI в. до н. э. дорийцами, вторгшимися в Лаконику и подчинившими себе местное ахейское население, превратив его в подневольных работников — илотов . Сами завоеватели составили замкнутое сословие спартиатов — полноправных граждан спартанского полиса, которых содержали своим трудом илоты. Промежуточной группой были периэки — жители других (кроме С.) городков Лаконики, лично свободные, но лишенные политических прав. В VIII–VII вв. до н. э., в ходе Мессенских вой­н , С. завоевала соседнюю область Мессению, превратив в илотов также и ее жителей. В то же время остро и постоянно чувствовавшаяся опасность восстания илотов, численностью во много раз превосходивших спартиатов, заставила последних провести в VII–VI вв. до н. э. ряд радикальных реформ, приписанных впоследствии легендарному законодателю Ликургу Спартанскому. Эти реформы были направлены на строгую регламентацию всех сторон жизни и деятельности граждан С. в целях предотвращения возможности внутренних конфликтов, безусловного подчинения индивида государству, фактически превращенному в единый военный лагерь. Гражданский коллектив спартиатов с помощью ряда мер (запрет роскоши, фактическая ликвидация денежного обращения, введение сисситий и государственной системы воспитания, изгнание иноземцев и др.) был превращен в «общину равных», любое имущественное неравенство предотвращалось. В этот же период сложилось свое­образное государственное устройство С., не имевшее аналогов в греческом мире, хотя ближе всего стоявшее к олигархии (наличие двух царей из династий Агиадов и Еврипонтидов , отнюдь не являвшихся полновластными монархами, герусии , эфората, а также апеллы с ее в основном номинальными полномочиями, запрещением дискуссий и «детским» способом голосования с помощью крика).

«Ликурговы» реформы позволили достичь огромной степени сплоченности гражданского коллектива С., со временем сделали ее сильнейшим полисом в Пелопоннесе, а затем и во всей Греции; непобедимой считалась спартанская фаланга. В VI в. до н. э. С. встала во главе созданного ею Пелопоннесского союза, в начале V в. до н. э. наряду с Афинами внесла главный вклад в победу греков над Персией в Греко-персидских вой­нах . В середине V в. до н. э. ей с трудом удалось подавить крупное восстание илотов (Третья Мессенская вой­на). Напряженность, возникшая в этот период между С. и Афинами, также претендовавшими на гегемонию в Греции, неоднократно выливалась в вооруженные конфликты, и в 431 до н. э. привела к крупномасштабной Пелопоннесской вой­не , победу в которой в 404 до н. э. одержала С. После Коринфской вой­ны С. смогла по условиям Анталкидова мира 387 до н. э. закрепить свое положение общепризнанного гегемона Греции. Однако в целом IV в. до н. э. стал временем тяжелого кризиса спартанского полиса (появление имущественного расслоения, распад коллектива спартиатов и его количественное уменьшение), что усугублялось внешними факторами — концом спартанской гегемонии после битвы при Левктрах в 371 до н. э., распадом Пелопоннесского союза, утратой Мессении. Тем не менее С. оставалась одним из сильнейших греческих полисов. В период борьбы с Филиппом II она занимала нейтральную позицию, позже пыталась восстать против владычества Македонии (Агид III), но в 331 до н. э. была побеждена Антипатром. Во 2-й половине III в. до н. э. реформы царей Агида IV и Клеомена III (усиление царской власти, расширение гражданского коллектива и др.) привели к временному усилению С., но в 221 до н. э. она потерпела окончательное поражение от Македонии. После последнего пробуждения спартанских амбиций в правление Набида в 192 до н. э. С. была включена в Ахейский союз. Со 146 до н. э. она находилась под римским владычеством. В 396 н. э. город был разрушен готами.

Лит. : Kennell N. M. The Gymnasium of Virtue: Education & Culture in Ancient Sparta. Chapell Hill–London, 1995; Cartledge P. Sparta and Lakonia: A Regional History 1300–362 BC. London–New York, 2002; Welwei ­K.-W. Sparta: Aufstieg und Niedergang einer antiken Großmacht. Stuttgart, 2004; Зайков А. В. Общество древней Спарты: основные категории социальной структуры. Екатеринбург, 2013. И. Е. Суриков.