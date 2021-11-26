ПЕРИЕКИ, ПЕРИЭКИ (др.-греч. περίοικοι ‒ досл. жители окрестных мест, соседи) На чтение: 1 минута

В Спарте свободные жители лаконских городов и сел.

Спартанское государство, примерно к сер. VIII в. до н.э. покорив всю территорию Лаконии , образовало что-то вроде лакедемонской симмахии , куда вошли все находящиеся там полисы периеков. Периеки жили в Лаконии, Мессении и на островах. Происхождение их не гомогенно: основную массу, видимо, составляли потомки ахейского населения, но были среди них и дорийцы. Известно по археологическим источникам более 120 поселений в Лаконии и более 70 в Мессении. Периекские общины считались полисами и имели свои муниципальные органы власти, аналогичные спартанским. В их экономическую деятельность спартанцы почти не вмешивались.

Хозяйства периеков были мелкими, основанными в основном на личном труде. Периеки активно занимались ремеслами и коммерческой деятельностью, т. е. теми отраслями хозяйства, которыми спартиатам заниматься было запрещено. Но политической самостоятельностью общины периеков не обладали (налоги, присутствие спартанских гарнизонов во главе с военными комендантами (гармостами), полное отстранение от внешнеполитической деятельности, обязанность служить в армии). Периеки находились под судебной и следственной юрисдикцией Спарты, не являясь при этом ее гражданами. Вся внешняя политика находилась в руках спартанской правящей элиты.

В Пелопоннесской Лиге ни у одного периекского города не было права голоса. Спартанское войско, обязательно включавшее в себя и периеков, обозначалось общим для этих двух категорий этниконом – лакедемоняне. Поэтому на щитах в спартанском войске была нарисована не сигма, а лямбда. Периеки и спартиаты уже в классический период сражались вместе в единой фаланге. Патронами периеков считались спартанские цари, чьими военачальниками они являлись. Они выступали посредниками между центром и миром периферийных полисов. Цари владели обширными участками (теменами) на территории периеков. (Xen. Lac. pol., 15, 3). Периеки, как правило, сохраняли лояльность по отношению к Спарте.

Освободили их от власти Спарты римляне: после войны с Набисом римский полководец Тит Фламинин в 195 г. до н.э. сделал все население городов периеков «свободными лаконцами» (Liv., XXXV, 12, 7; 13, 3; XXXVIII, 31, 2; Paus., III, 21, 10). За это Фламинин был объявлен их спасителем, сотером.

Исторические источники :

Исократ. Панафинейская речь (XII, 178–181).

Автор статьи: Л.Г. Печатнова