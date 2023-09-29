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Периéки
Периéки (периэки; греч. περίοικοι — «живущие вокруг») — категория неполноправного населения в Спарте. П. были жителями городков и местечек Лаконики (кроме Спарты), покоренными в ходе вторжения дорийцев на рубеже II–I тысячелетий до н. э. Они являлись лично свободными, но не имели политических прав и не принимали участия в управлении спартанским полисом. П. — одна из самых многочисленных групп спартанского населения — занимались в основном ремеслом и торговлей.
Лит.: Wallner B. Die Perioiken im Staat Lakedaimon. Hamburg, 2008. И. Е. Суриков.
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