ПЕЛОПОННЕС На чтение: 1 минута

Южная часть материковой Греции, представляющая собой полуостров, соединенный со Средней Грецией Коринфским перешейком (Истмом).

Название Пелопоннес произошло от имени Пелопа, мифического правителя Пелопоннеса. Засвидетельствовано уже у Гекатея. Площадь полуострова – 22 200 кв. км, береговая линия 1100 км; высшая точка – 2407 м ( Тайгет ). Главные реки Пелопоннеса – на западе Алфей, протекающий через Элиду и невысыхающий летом, в Лаконии – Эврот, в Мессении – Памис. Остальные реки по большей части представляли собой маловодные горные ручьи, совершенно высыхающие летом. Для жителей Пелопоннеса, как и остальной Греции, водоснабжение было серьезной проблемой.

Первые следы поселений на острове относятся к неолиту. В Крито-микенскую эпоху здесь было несколько значительных центров микенской цивилизации: Микены, Тиринф, Пилос. Их вытеснили на рубеже XII–XI вв. до н.э. дорийцы . Они заняли самые плодородные и хорошо расположенные части Пелопоннеса: Арголиду, Лаконию и Мессению. Дорийское переселение на долгое время определило размещение греческих племен. С этого момента большую часть населения составляли дорийцы, хотя частично сохранилось и додорийское население. Так, ахейцы как обособленная этническая группа остались в Аркадии. Эта горная область не имела выхода к морю и была самой изолированной в Пелопоннесе. В других областях додорийский этнос был в основном ассимилирован дорийцами.

Пелопоннес после прихода дорийцев делился на следующие области: на севере – Ахайя, Сикион, Коринф , на северо-востоке – Арголида (крупнейшие города Аргос и Эпидавр), на юго-востоке – Лакония (главный город Спарта), на юго-западе – Мессения, на северо-западе – Элида , в центральной горной части – Аркадия (крупнейшие города Мантинея и Тегея).

В Арголиде можно было заниматься земледелием только на небольшой равнине на юго-востоке, примыкающей к Арголидскому заливу. Плодородной была также равнина между Коринфом и Сикионом. Однако самые плодородные области находились на юге, в Мессении и Лаконии. Из зерновых культур возделывали ячмень, пшеницу, полбу. Выращивали оливковые и фиговые деревья, а также виноградную лозу. Так, например, славилось лаконское вино. В Лаконии площадь плодородных земель была намного меньше, чем в Мессении: довольно узкая полоса (не более 10 км в ширину) по среднему течению Эврота. Эти две области между собой разделял высокий горный хребет Тайгет, тянущийся на 75 км. На востоке Лаконию от Кинурии отделяла низкая и пологая горная цепь Парнона. Тайгет обрывался в море мысом Тенар, а Парнон – мысом Малея. Между ними находился Лаконский залив. Южное побережье Пелопоннеса было усеяно острыми подводными скалами и поэтому судоходство вокруг Пелопоннеса было неудобно. Лишь на юго-востоке и юге, по берегам Лаконского и Мессенского заливов имелись удобные гавани.

Самыми отсталыми пастушескими областями были горные Ахайя, расположенная вдоль Коринфского залива, и Аркадия. Ахайя была отделена от Аркадии высокими горами. В этих двух областях ведущей отраслью хозяйства было скотоводство. Хорошие пастбища имелись и в западной части Мессении. По большей части разводили коз, овец и свиней. Полезными ископаемыми Пелопоннес был не богат: в Лаконии были залежи железной руды, в Арголиде добывали медь, а Коринф обладал хорошей гончарной глиной. В Пелопоннесе главными центрами металлургии были Коринф и Лакония. Коринф, имея две гавани, одну в Сароническом, другую в Коринфском заливах, в период архаики вывел много колоний, активно занимался посреднической торговлей между западными и восточными странами Средиземноморья, развивал ремесла, славился своей керамикой и оружием.

Коринф был самым густонаселенным городом из всех городских центров Пелопоннеса. Более всего почитались в Пелопоннесе как общегреческие святыни святилище Зевса в Олимпии (Элида), где с 776 г. до н.э. стали проводить конные и гимнастические состязания (так называемые Олимпийские игры) и знаменитый храм бога медицины Асклепия в Эпидавре. Самыми сильными дорийскими государствами на территории Пелопоннеса были Спарта, Коринф и Аргос. Спарта, захватив в X–IX вв. до н.э. Лаконию, а позже – в VIII–VII вв. до н.э. – Мессению, стала самым большим по своей территории и самым могущественным государством в Пелопоннесе. В середине VI в. до н.э. она объединила большую часть полисов в Пелопоннесский союз . Соперником Спарты в Пелопоннесе был Аргос. Пелопоннесский союз распался вместе со Спартанской державой в 60-е гг. IV в. до н.э. В III в. до н.э. многие города Пелопоннеса объединил Ахейский союз.

В 146 г. до н.э. территория Пелопоннеса вместе со средней Грецией вошла в состав римской провинции Ахайя, затем стала частью Восточной Римской империи (Византии), в XV в. была завоевана турками, под властью которых находилась до 1827 года. Со времен средневековья Пелопоннес назывался также Мореей.

Исторические источники :

Павсаний. Описание Эллады. II–VIII;

Страбон. География. VIII–X.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова