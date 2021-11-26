ПАВСАНИЙ (др.-греч. Пαυσανίας, лат. Pausanias), спартанский царь На чтение: 1 минута

Спартанский царь из династии Агиадов .

Внук Павсания , победителя при Платеях, сын Плейстоанакта , отец Агесиполида I и Клеомброта (Thuc., III, 26; Paus., III, 5, 7). Во время изгнания своего отца в 445–426 гг. до н.э. носил звание царя, но так как он еще был несовершеннолетним, то опекунское правление за него осуществлял его дядя Клеомен (Thuc., III, 26). В 409/8 г. до н.э. наследовал своему отцу Плейстоанакту (Thuc., III, 26; Diod., XIII, 75; Paus., III, 5, 7).

В 403 гг. до н.э. назначен верховным руководителем афинской кампании, что было равнозначно отстранению от нее Лисандра (Xen. Hell., II, 2, 7 ff.; 4, 29–39; Diod., XIII, 107; Plut. Lys., 21). Деятельность Павсания в Афинах носила демонстративно антитиранический характер. Почти сразу же по возвращении из Афин Павсаний был обвинен в государственной измене и привлечен к суду (зима 403/2 г. до н.э.). Его обвиняли в либерализме по отношению к афинской демократии (Xen. Hell., III, 5, 25), но оправдали.

В 395 г. до н.э. он был послан во главе спартанской армии против Фив, но прибыл туда лишь после битвы при Галиарте, в которой Спарта потерпела поражение, а Лисандр погиб (Xen. Hell., III, 5, 21–24), за что был в Спарте заочно присужден к смерти. Бежал в Тегею, где провел десять последних лет своей жизни, пребывая в качестве молящего о защите в святилище Афины Алеи (Xen. Hell., III, 5, 25–26; Plut. Lys., 28–29; Diod., XIV, 89, 1). Умер вскоре после 385/84 г. до н.э. Во всяком случае Павсаний был еще жив, когда его сын Агесиполид I вел войну против Мантинеи (Xen. Hell., V, 2, 6). В изгнании Павсаний написал какой-то политический памфлет о конституции Ликурга , в котором, скорее всего, предлагал аннулировать эфорат (Ephor. ap. Strab., VIII, 5, 5, p.366=FgrHist 70 F 118).

Исторические источники :

Ксенофонт. Греческая история (Xenophon. Hellenica, II, 4, 29–39; III, 5, 17–25).