МЕССЕНСКИЕ ВОЙНЫ

Мессенские войны — общее название трех войн Спарты против Мессении. Первая М. в. (2-я половина VIII в. до н. э.) окончилась победой Спарты и присоединением большей части Мессении к спартанскому полису; мессеняне частью покинули родину, частью были обращены в илотов. Вторая М. в. (середина VII в. до н. э.) была восстанием мессенян, поддержанных Аргосом и Аркадией, против власти Спарты. Она шла для спартанцев очень трудно (во многом благодаря таланту мессенского вождя Аристомена), но завершилась также их победой и окончательным покорением Мессении. Третья М. в. (464—455 до н. э.) была новым мощным восстанием мессенских илотов. Укрепившись на горе Итома, они долго держались против спартиатов, но в конечном счете вынуждены были сложить оружие и переселиться в Навпакт.

Лит. : Luraghi N. The Ancient Messenians: Constructions of Ethni­city and Memory. Cambridge, 2008. И. Е. Суриков.