ЛИКУРГ (др.-греч. Λύκουργος, лат. Lycurgus)

Легендарный спартанский законодатель.

Античная традиция о Ликурге противоречива. Нет единства во мнениях как относительно сущности его законов, так и относительно времени их введения. Хронологический разнобой у древних авторов очень велик – он составляет чуть ли не 350 лет, от конца XII до 1–ой пол. VIII вв. до н.э. Так, Ксенофонт делает его современником Гераклидов (XI в. до н.э.) (Lac. pol., 10, 8). У Геродота он – дядя и опекун малолетнего царя Леобота (начало X в. до н.э.) из династии Агиадов. У Эфора Ликург не Агиад, а Еврипонтид, опекун Харилла. Он датирует его примерно 870 г. до н.э. (Ephor. ap. Strab., X, 4, 19, р. 482). Фукидид , не упоминая самого Ликурга, прекращение стасиса и установление евномии (благозакония) датирует концом IX в. до н.э. (I, 18, 1). Эта дата принимается большинством ученых. Аристотель относил Ликурга ко времени 1-й Олимпиады (776 г. до н.э.). Существует традиция, связывающая Ликурга с гомеровскими поэмами. Во время своих путешествий он будто бы посетил Самос и переписал хранившиеся там поэмы Гомера (Plut. Lyc., 4, 5).

Самая пространная его биография, содержащая избыток антикварных фактов, дана Плутархом. Он собрал все, что было известно о Ликурге до него, и, таким образом, подвел итог долгому процессу складывания мифа о Ликурге. Античная традиция приписывает Ликургу всю коллекцию особенностей государственной и общественной жизни Спарты. Плутарх приводит текст Большой ретры (6, 2–3), древнейшего конституционного документа, оформленного как изречение дельфийского оракула.

Большая ретра почитается учеными за аутентичный и очень древний документ, относящийся к к. IX – н. VIII вв. до н.э. В нем в очень кратком виде излагается суть политической реформы Ликурга: он сделал герусию органом не родовой, а сословной власти и закрепил верховную власть за народным собранием, апеллой. Ликург сделал заседания апеллы регулярными и проходящими в фиксированном месте и в фиксированное время. Предание делает Ликурга также автором эфората, неупомянутого в Большой ретре, сисситий (общественных обедов) и агогэ (системы общественного воспитания). Он же разделил всю завоеванную землю на клеры . Аристотель даже считал Ликурга изобретателем криптий (fr. 611, 10 Rose3). Философ высоко ценил Ликурга и полагал, что тот создал совершенно новую конституцию, регулирующую всю жизнедеятельность спартанского полиса (Pol., II, 9, 1 1273 b 30–35).

Спартанцы считали законы Ликурга божественного происхождения, они якобы были дарованы ему Аполлоном в Дельфах . По другой версии Ликург заимствовал их на Крите (Her., I, 65; Ephor. ap. Strab., X, 4, 19, р. 482). Однако компромиссные по духу своему реформы Ликурга столь глубоко затронули интересы части спартанской знати, что это отразилось на судьбе самого законодателя. Он стал жертвой реакции и был вынужден отправиться в изгнание. Традиция единодушна в том, что умер Ликург в изгнании. Среди мест его смерти называли остров Крит и городок Кирру, контролируемый Дельфами (Plut., Lyc. 31).

Став главной фигурой спартанской истории, Ликург после смерти почитался как герой. В Спарте существовал храм Ликурга, где ему приносили ежегодные жертвоприношения и оказывали почти божественные почести (Her., I, 66; Ephor. ap. Strab., VIII, 5, 5, p.366; Arist. ap. Plut. Lyc., 1; Paus., III, 16, 6). Заслугой Ликурга и его последователей можно считать внедрение новой идеологии, пронизанной идеями военного братства и сотрудничества. Спартанцы на протяжении всей своей истории воспринимали законы Ликурга как безальтернативный стандарт и его именем и под реставрационными лозунгами проводили подчас самые радикальные реформы.

В науке об античности XIX–XX вв. ясно прослеживается тенденция в сторону полного разрушения и отрицания античной литературной традиции о Ликурге и его законодательстве. Причем иногда это отрицание приобретало тотальный характер: Ликург признавался фигурой полностью легендарной, а законодательство его – чистой фикцией (Дж. Грот, Эд. Мейер, К.Ю. Белох, У. Карштедт). В настоящее время ученые склонны скорее признавать историчность Ликурга, и споры среди исследователей ведутся, главным образом, относительно содержания законов и времени их введения.

Исторические источники :

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ликург (Plutarchus. Lycurgus).

Иллюстрация :

Ликург. Барельеф. Скульптор Карл Пол Дженивейн (Конгресс США).