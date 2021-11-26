ЛАКОНИКА (ЛАКОНИЯ) (др.-греч. Λακωνική γῆ ‒ досл. «Лаконская земля», лат. Laconica)

Юго-восточная область Пелопоннеса , граничащая на севере с Арголидой и Аркадией, на западе – с Мессенией , на востоке – с Кинурией.

Омываемая с трех сторон морем, она однако имела мало удобных гаваней (главная гавань – Гифий в Лаконском заливе).

Крайняя юго-восточная точка Лаконики заканчивалась мысом Малея, пользовавшимся у моряков дурной славой. Существовала даже поговорка: «Малеи обогнув, позабудь об обратном пути» (Strab., VIII, 6, 20, p. 378). Горные хребты на севере и западе образовывали естественную труднопроходимую границу и изолировали эту область от остальных районов Пелопоннеса. В Лаконику вело лишь три дороги, представляющие собой горные проходы.

Здесь часто случались землетрясения. Самое известное и разрушительное произошло в 464 г. до н.э. Оно стало поводом для самого масштабного в истории Спарты восстания илотов, получившего название Третьей Мессенской войны. Наряду со Спартой, являющейся столицей области, в Лаконике находились многочисленные поселения периэков . За редким исключением о них мало что известно. Так, Амиклы оказались единственной ахейской общиной, включенной в состав спартанского государства на равных со Спартой правах. Гелос, самый южный ахейский город, прославился своим упорным сопротивлением завоевателям-дорийцам. В результате согласно преданию все его граждане были обращены в рабство, став первыми в Спарте илотами .

Известность получила и Селласия. Рядом с ней в 221 г. до н.э. Антигон разгромил армию спартанского царя Клеомена III . Вдоль реки Эврот между горными хребтами Парнон и Тайгет располагалась плодородная долина, где находились лучшие участки (клеры) спартиатов, обрабатываемые илотами. Благодаря развитию пашенного земледелия Лаконика в отличие от большинства греческих областей не зависела от привозного хлеба. Здесь сеяли пшеницу и ячмень, выращивали оливковые деревья и виноградную лозу. Основным продуктом питания жителей был ячменный хлеб и ячменная похлебка. Благодаря обилию пастбищ активно развивалось скотоводство. Разводили в основном коз и свиней. А многочисленные леса давали возможность спартанцам регулярно охотиться и угощать пойманной дичью своих сотрапезников (Xen. Lac. pol., 4, 7; 5, 3; 6, 3). В Греции славились лаконские охотничьи собаки.

Все свободное население Лаконики называлось лаконцами или лакедемонянами и включало в себя как спартанских граждан (спартиатов), так и периэков. Если спартанские граждане в своей массе были дорийцами, то среди периэков и илотов было много потомков покоренных дорийцами ахейцев. В городах периэков успешно развивались ремесла, в том числе благодаря наличию на территории Лаконики богатых запасов железной руды. Пещера у мыса Тенар, где находилось святилище Посейдона, считалась входом в Аид, откуда Геракл вывел адского пса Кербера (Цербера) .

Древние авторы под Лаконикой часто имели в виду всю территорию спартанского государства, используя это слово как синоним Спарты или Лакедемона.

Исторические источники :

Ксенофонт. Лакедемонская полития, 4–6;

Павсаний. Описание Эллады, III кн.;

Страбон. География, VIII кн.

Иллюстрации :

Река Эврот.

Горная цепь Тайгет.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова