ЛАКОНИКА

Лако́ника (Лако́ния) — юго-восточная область Пелопоннеса; на севере граничила с Аркадией и Арголидой , на западе — с Мессенией. Наиболее удобные районы для проживания располагались в долине р. Еврот, протекавшей по центру Л. между горными хребтами Тайгет и Парнон. В древности в Л. проживали лелеги , вытесненные в первой трети II тысячелетия до н. э. ахейцами , основавшими здесь одно из микенских царств: согласно традиции, правителем Л. был Менелай, брат Агамемнона. Дворец Менелая до сих пор не обнаружен, однако открыто несколько археологических комплексов микенского периода (Амиклы, Менелайон, Агиос Стефанос). В XII—XI вв. до н. э. в Л. начинают проникать группы дорийцев , основавшие в долине Еврота несколько поселений, в том числе Спарту , ставшую впоследствии их столицей. Часть ученых считает, что вторжение дорийцев в Л. закончилось их компромиссом с местной ахейской знатью, вследствие чего один из спартанских царей принадлежал к ахейской династии; согласно другой гипотезе, все спартиаты были дорийцами. К VII в. до н. э. спартиаты подчинили всю Л., жители которой получили статус илотов и периэков , и начали экспансию в Мессению, покоренное население которой было превращено в илотов; периэки и илоты в массе своей были потомками ахейцев. О поселениях периэков известно очень мало, кроме того, что в них процветали ремесла. Клеры (наделы) спартиатов находились в плодородной равнине Еврота и обрабатывались илотами. Благодаря развитому земледелию Л. не зависела от привозного хлеба, полностью обеспечивая себя зерновыми (самой популярной культурой был ячмень), на прекрасных пастбищах разводили скот. Многочисленные леса способствовали успешной охоте, ставшей одним из любимых занятий спартиатов. Безраздельное господство спартиатов в Л. закончилось в 192 до н. э., когда Спарта вошла в состав Ахейского союза . В I в. до н. э. Л. стала частью римской провинции Ахайа . От названия Л. происходит прилагательное «лаконичный», появившееся благодаря манере спартиатов выражаться кратко и точно.

Лит. : Зайков А. В. Общество Древней Спарты. Основные категории социальной структуры. Екатеринбург, 2013. С. 8—18; Cavanagh W. Sparta and Laconia. From Prehistory to Premodern / Ed. W. Cavanagh, C. Gallou, M. Georgiadis. London, 2009; Cartledge P. Sparta and Laconia. A Regional History. 1300—362 BC. London, 2015.