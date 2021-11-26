КРИПТИИ (др.-греч. κρυπτεία ‒ досл. «засада», «тайник») На чтение: 1 минута

Тайные убийства илотов в Спарте .

Институт криптий берет свое начало от примитивных обрядов инициаций. Взгляд на криптии как реликтовое учреждение, удачно вписанное в государственную структуру Спарты, является широко распространенным в научной литературе. Древние авторы сообщают противоречивые сведения о времени появления криптий: по одной версии, они – изобретение Ликурга (Plut. Lyc., 28, 1–2), по другой – их ввели только после самого масштабного восстания илотов , вошедшего в традицию под названием Третьей Мессенской войны (464 г. до н.э.) (Plut. Lyc., 28, 12; Diod., XI, 63, 7).

Страх перед заговорами побуждал господствующий класс устранять подозрительных илотов. Власти осуществляли посредством криптий прямое насилие над илотами, не спрашивая разрешения у их владельцев. С изобретением криптий террор спартанцев по отношению к илотам принял характер регулярного и освященного законом политического кровопролития. Легитимность криптиям придавал сакральный обряд – ежегодное объявление эфорами войны илотам (Plut. Lyc., 28, 7).

Отношения между спартанцами и илотами были результатом завоевания, и потому спартанцы обращались с ними как с потенциальными военнопленными. Описание криптий оставил Аристотель (Fr. 611, 10 Rose), а самое подробное – Плутарх : «Время от времени власти отправляли бродить по окрестностям молодых людей, считавшихся наиболее сообразительными, снабдив их только короткими мечами и самым необходимым запасом продовольствия. Днем они отдыхали, прячась по укромным уголкам, а ночью, покинув свои убежища, умерщвляли всех илотов, каких захватывали на дорогах…» (Lyc., 28, 3–5).

Одним из оснований для убийства илота участниками криптий была встреча его ночью на дороге, поскольку илотам запрещалось покидать имения своих господ и самостоятельно передвигаться по стране. Вся ли спартанская молодежь должна была проходить школу криптий или только члены элитарного корпуса «всадников», входящего в состав регулярной спартанской армии, неизвестно. Судя по их участию в раскрытии заговора Кинадона , «всадники» по приказу эфоров выполняли полицейские функции, преследуя, арестовывая и наказывая подозрительных периеков и илотов. Этот специальный отряд быстрого реагирования, скорее всего, принимал самое деятельное участие и в криптиях. Институт криптий функционировал исключительно как антиилотское формирование, чья деятельность была освящена законом. Для расправы над илотами достаточно было приказа эфоров, никакого суда не требовалось.

Исторические источники :

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ликург.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова