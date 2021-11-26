КЛЕОМЕН I (др.-греч. Κλεομένης, лат. Сleomenes) На чтение: 1 минута

Спартанский царь из династии Агиадов .

Сын царя Анаксандрида и второй его жены, сводный брат Дориея, Леонида и Клеомброта (Her., V, 41). Он не имел никакого мужского потомства, лишь одну дочь Горго, которая была замужем за его сводным братом Леонидом (Her., V, 48; VII, 239). Точная дата вступления Клеомена на трон неизвестна: ее помещают обычно в промежуток между 525 и 517 гг. до н.э. (Her., V, 39; Paus., III, 3, 10).

Весной 510 г. до н.э. он изгнал Писистратидов из Афин (Her., V, 64–65; Arist. Ath. pol., 19). Второй поход, направленный против Клисфена и предпринятый, вероятно, весной 507 г. до н.э., не удался из-за сопротивления афинян, как и поход, совершенный в следующем году, – из-за интриг коринфян и царя-соправителя Демарата (Her., V, 70, 72, 74–75). Начиная с 506 г. до н.э., когда Демарат открыто выступил против планов Клеомена насильственным путем изменить политическое устройство Афин, вражда между царями приобрела перманентный характер. Около 494 г. до н.э. Клеомен предпринял победоносный поход против Аргоса (Her., VI, 76–82; Paus., II, 20, 8–10). В 491 г. до н.э. он направился к Эгине , чтобы наказать руководство полиса за ту поддержку, которое оно оказало персам. Однако Демарат с помощью интриг перечеркнул его планы.

История с провалом похода на Эгину стала для Клеомена той последней каплей, после которой, по словам Геродота , вражда между царями стала уже «смертельной» (VI, 64). Не имея никакого законного способа избавиться от Демарата, Клеомен задумал и блестяще осуществил весьма сложную комбинацию, заменив Демарата его троюродным братом Леотихидом, представителем побочной ветви Еврипонтидов (Her., VI, 65). У Леотихида была личная причина ненавидеть Демарата: тот расстроил его брак с дочерью Хилона Перкалой (Her., VI, 65). Заговорщики начали с того, что активно стали распространять слухи о якобы незаконном происхождении Демарата (Her., VI, 61–64). Клеомен, пользовавшийся большим авторитетом в Дельфах, сумел подкупить Пифию и добился от нее подтверждения своего ложного обвинения. Пифия заявила, что Демарат не сын Аристона (Her., VI, 61, 65–66, 73).

Павсаний в связи с этой историей утверждал, что спартанцы были единственными, кто осмелился подкупить Пифию (III, 4, 5–6). Факт подкупа Пифии свидетельствует о крайне циничном отношении царя к религии вообще и оракулам в частности. Когда около 491–490 гг. до н.э. стало известно, каким бесчестным способом Клеомен лишил Демарата царской власти, в Спарте разразился скандал, и Клеомен, не дожидаясь очередного судебного разбирательства, бежал из страха перед наказанием сначала в Фессалию, а затем к аркадянам, которых он стал призывать к восстанию против Спарты (Her., VI, 74).

Угроза восстания аркадян, а, возможно, и мессенских илотов во главе с Клеоменом была настолько серьезной, что спартанские власти пересмотрели свое прежнее решение в отношении Клеомена и амнистировали опального царя. Его убедили вернуться в Спарту, клятвенно пообещав снять с него все обвинения и даже вернуть ему трон (Her., VI, 75, 1). Это произошло, вероятно, около 488 г. до н.э., хотя точная датировка, как не раз уже отмечалось, едва ли возможна. Но вскоре, как только представился удобный случай, его арестовали и казнили (ок. 487 г. до н.э.). Формой казни было не столь уж редкое для античности вынужденное самоубийство. Но, согласно официальной спартанской версии, которую озвучил Геродот, царь сам довел себя до безумия из-за распущенности и безудержного пьянства: он якобы «общаясь со скифами, научился пить неразбавленное вино и от этого впал в безумие» (VI, 75).

Исторические источники :

Геродот. История в девяти книгах (Herodotus, V, 48–51; 72–76; VI, 64–66; 73–85);

Плутарх. Моралии (Plut. Mor. 223a–224b) (подборка изречений, которые Плутарх приписывает Клеомену).