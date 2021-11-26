КИНАДОН (др.-греч. Κινάδων, лат. Cinadon) На чтение: 1 минута

Спартанец , руководитель антиправительственного заговора, датируемого, как правило, 398 г. до н.э.

Ксенофонт называет его «молодым человеком» и подчеркивает, что Кинадон был не из «равных», т. е. не принадлежал к полноправным спартанским гражданам. По неизвестным нам причинам (возмож­но, это была потеря клера) его социальный статус был понижен, и он по­пал, скорее всего, в разряд гипомейонов (досл. «младшие», «худшие», «умаленные /в правах/»). Главной мишенью заговора названы полноправные граждане – спартиаты, а естественными союзниками заговорщиков – все неполноправные категории спартанского населения, включая даже илотов . Эти люди испытывали такую ненависть к спартиатам, что «ни­кто не мог скрыть, что он с удовольствием съел бы их живьем» (III, 3, 6). Заговорщики планировали одновременно перебить всю правящую верхушку, включая эфоров и геронтов (III, 3, 5). Среди планируемых жертв, возможно, был и царь Агесилай (от которого Ксенофонт, скорее всего, и узнал детали этой истории).

Заговор был раскрыт благодаря доносчику, сообщившему эфорам о готовящемся мятеже. Те постановили удалить Кинадона за пределы Спарты (III, 3, 8). Нашли правдоподобный предлог: его отправили во главе отряда спартанской молодежи в Авлон (Мессения) с тем, чтобы арестовать нескольких подозрительных периеков и илотов (III, 3, 8–9). Кинадон был, вероятно, членом элитного корпуса «всадников» и не в первый раз выполнял особые задания, связанные со шпионажем и контрразведкой. Члены его отряда в свою очередь получили тайную инструкцию от эфоров и в Авлоне арестовали Кинадона. Вероятно, под пыткой он «сознался во всем и назвал имена соучастников», которые были взяты под стражу еще до прибытия Кинадона в Спарту (III, 3, 10–11).

На процессе, происходившем в самой Спарте, Кинадон подтвердил все свои прежние показания, а на вопрос о мотивах заговора, заявил, что «затеял заговор из желания быть не ниже всякого другого в Лакедемоне» (III, 3, 11). Ксенофонт сообщает о тех унижениях, которыми подверглись Кинадон и его товарищи: «…ему надели на шею железное кольцо, к которому железными цепями были прикованы руки. Затем его вели по всему городу и били бичом и стрекалом. Такая же судьба постигла его сотоварищей» (III, 3, 11). Согласно Полиену , они все были казнены» (II, 14, 1).

Аристотель , говоря о причинах заговора, ссылался на отсутствие в Спарте механизма, обеспечивающего необходимую для политической стабильности социальную мобильность. По его словам, Кинадон устроил вооруженный заговор против спартиа­тов из-за того, что, «будучи человеком мужественным, не занимал в государстве надлежащего почетного положения» (Pol., V, 6, 2, р. 1306b). Целью заговора являлась интеграция Кинадона и его товарищей в спартанскую общину на равных со спартиатами началах. Рассказ Ксенофонта о заговоре Кинадона указывает на огромную социальную напряженность внутри спартанского общества. Это был самый опасный революционный момент, перед которым когда-либо стояло спартанское правительство.

Исторические источники :

Ксенофонт. Греческая история (Xenophon. Hellenica, III, 3, 4–11).