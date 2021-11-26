ФЕОПОМП (др.-греч. Θεόπομπος, лат. Theopompos), спартанский царь На чтение: 1 минута

Спартанский царь из династии Еврипонтидов.

Сын царя Никандра и отец царя Анаксандрида (Her., VIII, 131). Его жена Хилонида, дочь Клеада, спасла его однажды из аркадского плена (Polyaen., VIII, 34; Quint. Inst., II, 17, 20). Феопомп правил одновременно с Полидором во время Первой Мессенской войны , которая согласно древней традиции продолжалась 19 лет (Tyrt. fr. 4, v. 7 sq. Diehl3) с 743 по 724 гг. до н.э. (Paus., IV, 5, 10; 13, 7; Euseb. Chron., II, p. 182 Karst). Из этого делают вывод, что время его жизни падает на 2-ю пол. VIII в. до н.э. Во главе спартанской армии активно участвовал в завоевании Мессении:

«Силой великой царя, любимца богов Феопомпа,

Взяли Мессению мы, край беспредельных полей…»

(Tyrt. fr. 4 Diehl3 / Пер. С.Я. Лурье)

Ко времени борьбы с Аргосом за Фиреатиду он, видимо, был уже глубоким стариком (Paus., III, 7, 5; Diod., VII, fr. 8). Феопомп сыграл весьма значительную роль во внутренней политике, в частности, его имя связывают с учреждением коллегии эфоров (Arist. Pol., V, 9, 1, 1313a 26–34; Plut. Lyc., 6; Valer. Max., IV, 1, 8). Аристотель считал учреждение эфората Феопомпом очень важным этапом в развитии спартанского полиса. По его словам, Феопомп сознательно пошел на умаление своей власти, уступив рядовым гражданам часть своих функций во имя сохранения царской власти как таковой (Pol., V, 9, 1, 27–30). Но на свою служебную печать эфоры поместили изображение его соправителя Полидора (Paus., III, 11, 10; Plut. Lyc., 8). Он также вместе с Полидором был инициатором принятия поправки к Большой Ретре, которая ограничила власть народного собрания (Plut. Lyc., 6, 7–8).