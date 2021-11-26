АГЕСИЛАЙ ВЕЛИКИЙ На чтение: 1 минута

Царь Спарты с 400 до н. э., полководец и государственный деятель.

Из династии Еврипонтидов ; сын царя Архидама II; после смерти своего старшего брата Агиcа II стал царем при поддержке Лисандра. В 396–395 до н. э. вел успешные военные действия против персов в Малой Азии, затем участвовал в Коринфской войне 395–387 до н. э. В 381 до н. э. возглавил спартанскую экспедицию против города Флиунт на севере Пелопоннеса, в ходе которой город был разгромлен. В 370-х — 360-х до н. э. безуспешно пытался воспрепятствовать усилению Фив и переходу к ним гегемонии в Греции. В 369 и 362 до н. э. ему удалось предотвратить захват Спарты фиванским войском Эпаминонда. Неоднократно участвовал во главе наемных отрядов в восстаниях окраинных областей Персидской державы против центральной власти. В частности, в 362–360 до н. э. при его помощи смог отстоять независимость от Персии Египет. На обратном пути из Египта в Спарту А. скончался. Его полководческий талант не смог остановить или даже замедлить процесс кризиса и ослабления Спарты, утраты ею ведущего положения в греческом мире. Другом и почитателем А. был историк Ксенофонт , воспевший его доблести в ряде произведений.

Автор статьи: И. Е. Суриков.